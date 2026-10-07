Las artes escénicas de La Rioja se reúnen alrededor de su poder para "crear territorios más habitables"

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LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de AESCENA (Asociación de Compañías Profesionales de las Artes Escénicas en La Rioja), Sonia Oliveira, ha destacado hoy el poder de las artes escénicas para "crear territorios más habitables a través de la programación cultural".

En este marco se ha celebrado hoy, en la Federación de Empresas de La Rioja (FER) un encuentro con la presencia de profesionales, también, de Castilla y León para hablar de "cómo poner la cultura en el mapa".

Una jornada "inspiradora", ha relatado Oliveira, que ha congregado a "los técnicos municipales y a las compañías alrededor de la importancia de programar cultura escénica en nuestro territorio".

"Hacemos cosas y necesitamos más profesionalización de los técnicos", ha reconocido en un encuentro de los medios de comunicación. "Queremos que aquí las cosas estén más profesionalizadas, y en eso llevamos de la mano a las autoridades", ha indicado.

Ha explicado cómo "la programación cultural crea un relato, nos podemos ver en el espejo de los demás y pasan cosas. La gente se encuentra, va al teatro, sale de casa, se encuentra con el otro y esto hace con que todo sea más habitable".

En la jornada de hoy ha participado el director de la Feria de Teatro de Castilla y León, coordinador de programas de la Asociación CIVITAS, quien ha considerado que, en este sector, "las redes son imprescindibles".

En su opinión, es "fundamental" tener la oportunidad de trabajar en red y "sumar esfuerzos" en un sector, el cultural, donde los profesionales siempre se quejan de que está "precarizado".

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, por su parte, ha destacado que las ayudas al sector, tanto para ayuntamientos como para el sector profesional y asociaciones, han pasado de 900.000 euros a 2,6 millones de euros.

De cara a los próximos presupuestos "hay una redistribución en base a cómo se han ejecutado" los distintos programas.

Ha resaltado que hay una línea "importante" como son las becas de formación artística, "para que los que vienen formándose puedan aprender, puedan ir a lugares especializados a formarse y que el día de mañana sean compañías".