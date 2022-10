La artista cordobesa María José Llergo actúa este sábado en Riojafórum y recibe el premio 'A de Actual'

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

María José Llergo llega a Logroño este sábado con su álbum Sanación. Su concierto, a las 20,30 horas en la Sala de Cámara de Riojaforum, forma parte de la Programación de Otoño y sustituye al previsto para la clausura de Actual 22 el pasado mes enero que tuvo que suspenderse por razones sanitarias. El Festival Actual aprovechará su actuación de este sábado para entregar a la artista cordobesa el Premio A de Música que le había concedido "por actualizar el legado del flamenco con una mirada contemporánea y de alcance universal".

María José Llergo (Pozoblanco, 1994) ha hecho de su primer álbum, Sanación, el recorrido por su propio proceso de curación. Un EP de siete

canciones que reúne parte de lo ya publicado y suma imprescindibles como "Soy como el oro", la única letra tradicional del disco, propia de las tonás, o cantes de trilla que nos recuerda que quererse a uno mismo es también prestar atención a lo que más nos duele.

"El disco es mi proceso de sanación cantado. Es un álbum conceptual: tema por tema voy abordando cuestiones que me preocupan o que me han hecho daño, intentando canalizarlas en forma de belleza, para que el dolor no me destruya ni me haga peor persona. Estoy al principio de una carrera que querría que fuese larga, y necesitaba sanarme antes de entregarme. Como cuando amas a alguien: te tienes que querer a ti primero", cuenta María José Llergo.

A su recurrente compromiso con los orígenes, la artista cordobesa suma otro descubrimiento vital: la meditación, que la acompaña en su rutina diaria desde hace un par de años, y sin la cual no se entendería el disco. El flamenco bastardo de la cordobesa se escucha ahora más mántrico: voz en primer plano, dulce y honda, que flota sobre electrónica brumosa y atmosférica. Un sonido que ensalza sintagmas cortos y contundentes que llevan al trance.

Escrito por ella misma, producido por su ya habitual Lost Twin y mezclado por el solicitadísimo Max Miglin, el álbum pone en valor, también en lo sonoro, los citados orígenes. Escuchamos la voz de su abuelo al inicio del álbum ("De qué me sirve llorar") y el crujir de la chapa de su puerta de casa en Pozoblanco al golpearla. Detalles hechos paisaje sonoro. Detalles sanadores que se cuelan hasta en la portada del álbum (arte del estudio Querida y fotografía de Paloma Wool): un entorno natural encerrado en uno artificial, como se ha sentido ella a menudo en la ciudad, y un código de barras, símbolo reapropiado del capitalismo. Como también le decía su abuelo: "Canta, cobra, pero no te vendas".

PREMIO A DE ACTUAL

María José Llergo recibirá este sábado el Premio A de Actual en la categoría de Música. Actual, escenario atento a las voces emergentes y a los artistas de referencia en las distintas disciplinas artísticas, ha convocado por primera vez en la edición de este año estos galardones en las categorías: Cine, Música, Artes Escénicas y Televisión. A de Artista, de Autoría, Audacia y Arrojo, A de ACTUAL.

Actual concedió a María José Llergo el Premio A de Actual en la categoría de Música "porque a pesar de su juventud, ha conseguido actualizar el legado del flamenco con una mirada contemporánea de alcance universal.

Porque camina por su arte sin ataduras ni complejos, con una sensibilidad y una voz únicas. Por su personalidad transgresora. Porque su música es un arma cargada de futuro. Porque su primer disco, 'Sanación', es un homenaje fascinante a sus raíces, a su abuelo cantaor autodidacta que le transmitió el resplandor, ese don que se trae de origen o ya no se aprende en ninguna parte. Porque desde entonces, esta joven cordobesa nos remueve tierra, corazón e instintos. Porque es lo mejor que le ha pasado a la música española en los últimos tiempos".