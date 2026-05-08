'Artistas de la Pista' y 'Bandaluse Big Band' ofrecen este sábado un concierto en la Abadía Cañas

Artistas de la Pista y Bandaluse Big Band ofrecen a un concierto en la Abadía Cañas. - MONASTERIO DE CAÑAS

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio acogerá mañana, 9 de mayo, a las 19,00 horas, un concierto muy especial que llenará la nave de la iglesia de alegría y buena música. El recital marcará el inicio de la gira 2026 de 'Artistas de la Pista', el grupo de Down La Rioja compuesto por un grupo de excelentes músicos con síndrome de Down formados por la Escuela Píccolo y Saxo.

Además, el concierto se complementará con la actuación de la Bandaluse Big Band, al frente de la cual está Eusebio Díez, responsable de la Escuela Píccolo y Saxo, formación que acostumbra a acompañar en sus actuaciones a Artistas de la Pista.

La propuesta musical aunará ritmo, convivencia y energía. La entrada tiene un precio de 6 euros y puede adquirirse mediante reserva telefónica en el 941 37 91 45 o en taquilla.