Asier Gómez y Ana Camino se imponen en la Carrera Virgen de la Esperanza, Patrona de Logroño, 2025 - ACTUAL SPORT

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro histórico de Logroño ha sido este domingo el escenario de la tercera edición de la Carrera Popular Virgen de la Esperanza, una cita ya consolidada dentro del calendario deportivo de la ciudad.

La prueba, incluida como penúltima jornada del Circuito de Carreras de Logroño Deporte, estrenó un trazado renovado de seis kilómetros, compuesto por tres giros a un circuito urbano que recorría las calles del Casco Antiguo.

Cerca de 300 participantes tomaron la salida desde la calle Portales, a la altura de la Plaza del Mercado, en un ambiente marcado por el espíritu navideño, con numerosos corredores ataviados con disfraces y complementos propios de estas fechas.

Desde los primeros metros, el grupo de cabeza quedó reducido a un intenso pulso entre Asier Gómez, Jonathan García y Enaitz López, que mantuvieron un ritmo muy alto durante todo el recorrido.

La lucha por el triunfo masculino se resolvió en los metros finales. En un desenlace muy ajustado, Asier Gómez, del club Tritones Rioja, logró alzar los brazos en meta con un tiempo de 16:58, apenas un segundo por delante de Jonathan García (16:59), mientras que Enaitz López completó el podio con 17:00.

En la categoría femenina, el desenlace fue más claro. Ana Camino, también perteneciente a Tritones Rioja, dominó la carrera de principio a fin y se adjudicó la victoria con un registro de 20:23. La segunda posición fue para Valeria Delgado, del Maratón Rioja, que detuvo el cronómetro en 21:28, y el tercer escalón del podio lo ocupó Ruth Íñiguez, con 21:43.

Antes de la prueba absoluta, los más jóvenes tuvieron su protagonismo en una carrera previa de 900 metros, que permitió disfrutar del deporte en familia y animó aún más el ambiente festivo de la mañana.

La jornada se cerró con una chocolatada solidaria, organizada por la Peña Simpatía, que logró reunir 200 euros destinados a FARO La Rioja, poniendo el broche solidario a una mañana marcada por la convivencia, la ilusión y las ganas de disfrutar del deporte en un entorno inmejorable.