La Asociación 'La Barranca' incrementa el importe de las dos becas para trabajos de investigación de memoria histórica

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'La Barranca' ya ha abierto el plazo de presentación de los trabajos de investigación sobre Memoria Histórica y Democrática en La Rioja que pueden concurrir a las dos becas que convocan y que este año han incrementado su cuantía en un 50 por ciento respecto a años anteriores hasta los 1.500 euros cada una.

La dotación económica, aportada por el propio colectivo, está destinada a que tanto jóvenes investigadores, como investigadores profesionales o equipos de investigación residentes en cualquier parte del mundo puedan optar a estas becas con plazo de solicitud hasta el jueves 20 de noviembre.

La Asociación 'La Barranca' convoca anualmente estas ayudas a la investigación para estudios referidos con la Memoria Histórica y Democrática en La Rioja porque según afirman "tenemos que contar lo que pasó. Contarlo mejor, contárselo a más gente. A los que quieren saber, a los que les parece mal que se sepa y a la nueva generación que tiene que descubrir la importancia de la historia para comprender el mundo en el que vivimos y poder aspirar a un mundo mejor. Tenemos un deber de memoria. Es la hora de investigar, documentar y publicar".

Los interesados en concurrir a estas becas pueden encontrar toda la información y las bases en: https://labarranca.org/ayudas-a-la-investigacion-2025/