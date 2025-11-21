La Asociación 'Due Passi' y Carmen Carreras reciben los 'Delantales Solidarios 2025' que entrega la Cocina Económica

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación italo española 'Due Passi' y la veterinaria de profesión Carmen Carreras han recibido los 'Delantales Solidarios 2025' que entrega la Cocina Económica. Tanto la Asociación como Carreras han sido elegidos por su colaboración con la entidad benéfica logroñesa.

Ha abierto el acto, que se ha desarrollado en las instalaciones de Cocina Económica, su presidente Luis Álvarez, recordando que "ya son 15 años los que hemos distinguido a diferentes contribuciones solidarias". Al mismo han acudido, entre otras personalidades, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la presidenta de Parlamento, Marta Fernández Cornago, o la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín.

En su intervención, Álvarez ha destacado que "trabajar en conjunto aunando esfuerzos, habilidades y recursos para lograr un digno propósito compartido, ayudando a esta asociación a conseguir sus fines humanitarios, imprime un efecto multiplicador en el fruto de nuestros programas sociales".

Ha citado, que Cocina Económica desarrolla "programas que van desde la alimentación, al alojamiento temporal, la acogida y la atención integral, la cooperación al desarrollo y ayuda exterior, y no menos importante, la educación infantil". Para ello, ha destacdoado que "contamos con la valiosa ayuda de nuestros trabajadores, las Hijas de la Caridad, los voluntarios y los miembros de la Junta Directiva.

Álvarez, para concluir, ha recordado que la entidad "pone a disposición de las personas más vulnerables hasta 52 espacios de vivienda temporal en la ciudad de Logroño, dando alojamiento a más de 150 personas". No ha olvidado que "el comedor social sigue siendo una de las actividades que mayor actividad genera".

DISTINCIONES

A continuación, se ha entregado el premio a la Asociación italo española 'Due Passi', recogido por Luciana Schiavarelli, que desde 2015 rememora la tradición italiana de la bruja 'Befana' que llevaba dulces a los más pequeños, y aquí en Cocina Económica "traen alegría e ilusión a todos los niños".

Schiavarelli ha señalado, posteriormente, a los medios de comunicación, que "para nosotros, para todos los miembros de la asociación, ha sido un regalo estupendo". "Para nosotros es fundamental divulgar nuestra cultura, pero de la forma más bonita posible, que es dando felicidad a los demás, y es lo que nos gusta hacer".

Tras este premio, se ha entregado a Carmen Carreras Cortell el 'Delantal Solidario' en su modalidad de personas. Han señalado que esta veterinaria de profesión "desde hace más de 15 años ha llevado a cabo la labor del control alimentario, manipulación y elaboración de los alimentos". Precisamente, es hija de quien fuera quince años de presidente de la entidad, Emilio Carreras.

De hecho, ella, en tono de broma, ha dicho que igual "no se le había concedido antes por ser hija de Emilio Carreras". Ha recordado que desde pequeña ha ido a ayudar a la Cocina Económica, para después, ante los medios de comunicación indicar que "no me lo esperaba, porque llevo muchos años trabajando aquí de manera altruista, llevando la seguridad alimentaria que exige sanidad y dando formaciones a los voluntarios, y no me lo esperaba porque llevo un poco dos años desconectada".

"He estado intentando siempre ayudar, lo que se me ha pedido, echar una mano siempre y vamos, que esto es mi casa, porque llevo aquí desde que tenía seis años poniendo el pan y los platos en las mesas", ha añadido.

Ha cerrado la entrega el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que ha destacado que Cocina Económica "no solo ayuda, sino que congrega a mucha gente en torno a la solidaridad". A continuación, ha tenido un agradecimiento especial a quiénes preparan la comida que después alimentarán a los usuarios de la entidad.

Además, se ha referido que Cocina Económica "ejerce la solidaridad de manera discreta y callada, y muchas veces esa solidaridad en encarnadas en familias de la ciudad" ejemplificada por los Álvarez o los Carreras.

Finalmente, Escobar ante la celebración este domingo del 'Día Europeo del Sinhogarismo' ha criticado este término, para a continuación, expresar que "cuando uno se acerca a Cocina Económica porque le falta algo, aquí no recibe solo comida, sino que recibe el hogar, que aquí se hace presente".