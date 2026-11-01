La Asociación IGUAL A TI inicia su campaña de sensibilización con escolares de La Rioja Baja - ASOCIACIÓN IGUAL A TI

LOGROÑO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación IGUAL A TI ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña de sensibilización sobre la discapacidad intelectual en los centros educativos de La Rioja Baja.

A través de charlas y actividades participativas, la entidad busca acercar la realidad de las personas con discapacidad intelectual al alumnado y fomentar valores como la empatía, el respeto y la inclusión desde las edades más tempranas.

La campaña se desarrollará a lo largo de todo el año escolar, desde octubre de 2026 hasta junio de 2027.

La iniciativa prevé llegar a más de una veintena de centros educativos y a más de 800 alumnos y alumnas de localidades como Calahorra, Quel, Aldeanueva de Ebro, Arnedo, Rincón de Soto, Alfaro, Autol y Pradejón.

El CEIP Sáenz de Tejada, de Quel, ha sido uno de los primeros centros en participar en esta edición. La campaña también ha llegado al CEIP Obispo Ezequiel Moreno, donde el pasado 20 de octubre participaron 66 alumnos y alumnas de tres clases.

En esta visita, diez personas del CAD participaron en la actividad, compartiendo con el alumnado sus experiencias y mostrando diferentes aspectos de su día a día.

ACERCAR LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS REALES

Durante las sesiones, las personas con discapacidad presentan el trabajo que desarrolla la Asociación IGUAL A TI y explican algunas de las actividades que realizan en sus centros y servicios. Entre ellas, se encuentran el taller de serigrafía, el programa laboral y los espacios en los que se trabajan habilidades para la vida diaria, como las tareas del hogar y la cocina.

El objetivo es que el alumnado conozca de primera mano las capacidades, los intereses y las actividades de las personas con discapacidad intelectual, favoreciendo una visión más cercana y realista de la discapacidad.

También se explican cuestiones relacionadas con la accesibilidad cognitiva y la Lectura Fácil.

De esta manera, la campaña también permitirá reflexionar sobre la importancia de que la información y la cultura sean comprensibles y accesibles para todas las personas.

Como recuerdo de la actividad, el alumnado recibe un juego de madera mikado diseñado y serigrafiado en los talleres ocupacionales de la asociación. Este material incorpora el lema de la campaña de sensibilización de este año y pone en valor el trabajo creativo que realizan las personas participantes en estos talleres.

Con esta iniciativa, IGUAL A TI quiere contribuir a que niños, niñas y jóvenes conozcan mejor la discapacidad intelectual, aprendan a valorar la diversidad y comprendan la importancia de construir una sociedad en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación.