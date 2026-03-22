La Asociación Riojana de Escritoras y Escritores pide protección ante el uso de la IA en las obras literarias

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ZARAGOZA/LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Asociaciones de Escritoras y Escritores, de la que forma parte la Asociación Riojana de Escritores (ARE), ha elaborado el 'Manifiesto por una Inteligencia Artificial Generativa sostenible', con el que pide que se regulen los usos de las obras literarias protegidas por derechos de autor.

El documento surge ante el uso no autorizado ni remunerado de las obras protegidas por los derechos de autor que están realizando muchas empresas de desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial Generativa (IAG).

Los escritores comparten la posición del European Writer's Council (EWC) de defender el principio ART: Autorización, Remuneración y Transparencia.

La mayoría de los modelos de IAG que se han construido en los últimos años "no han respetado ninguno de estos preceptos", según ha criticado la presidenta de la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores, Pilar Aguarón Ezpeleta.

"No podemos actuar como una sociedad en la que todo vale y el fin justifica los medios; debemos respetar las leyes, los derechos de autor y la propiedad intelectual", ha instado Aguarón Ezpeleta, quien ha destacado que ya son cerca de un millar los escritores que se han adherido al manifiesto.

Por su parte, el portavoz de la Conferencia de Asociaciones de Escritoras y Escritores, Manuel Rico, que representa a más de 9.000 autores, ha declarado que "la Inteligencia Artificial Generativa debe construirse sobre bases legales y éticas, y no a costa de expoliar a los creadores".

Los escritores y traductores han solicitado que "se protejan con una decidida, transparente y transversal acción pública los bienes esenciales para la vertebración de la sociedad" entre los que se encuentran sus "y los valores sociales implícitos en las mismas".

NUEVO MARCO LEGISLATIVO

La escritora, vicedirectora de la RAE y presidenta de CEDRO y Premio Nacional de las Letras Españolas, Carme Riera, ha subrayado la urgencia de adaptar la regulación al argumentar que "el marco legislativo actual ya no es suficiente".

Por eso, ha pedido que "la administración pública lidere un modelo justo en el mercado de la Inteligencia Artificial". El colectivo autoral reclama a las administraciones públicas que "no implementen ni utilicen software de IAG que no haya sido desarrollado con un respeto pleno, no solo a los derechos de los autores, sino a los derechos de privacidad de todos los ciudadanos", ha precisado.

En el contexto internacional hay ejemplos de iniciativas éticas y respetuosas con los derechos de autor en el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial Generativa, como los proyectos realizados en Noruega o Países Bajos, ha citado.

El objetivo principal de la iniciativa es conseguir un acuerdo con el Gobierno de España en virtud del cual se regulen los usos de las obras literarias protegidas por derechos de autor tanto para los procesos de entrenamiento de la IAG por desarrolladores privados, grandes tecnológicas y administraciones públicas, como para su explotación comercial.

Las catorce entidades que forman parte de la Conferencia de Asociaciones de Escritoras y Escritores y que han suscrito el 'Manifiesto por una IAG sostenible' son Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España (ACE); Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE); Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura (AEEX); Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores (AAEE); Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC); y Asociación de Escritores de Castilla La Mancha (AECLM).

Completan el listado la Asociación Navarra de Escritores y Escritoras-Nafar Idazleen Elkartea (ANE- NIE); Sociedad Cántabra de Escritores (SCE); Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias (AEA); Asociación Riojana de Escritores (ARE); Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG); Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC); Asociación de Escritores de Euskadi-Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE/EIE); y Asociación Cultural Canaria de Escritores/as (ACTE).