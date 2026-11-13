La Asociación Riojana de Hoteles reelige a Demetrio Domínguez como presidente

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de Hoteles, integrada en la FER ha celebrado su asamblea general electoral, con la renovación de Demetrio Domínguez como presidente para un nuevo periodo de cuatro años. El empresario de Arnedo preside también la Mesa de Turismo de la FER, integrada por agencias de viajes, hostelería, campings, artes escénicas, industrias culturales y casas rurales.

Domínguez es un empresario comprometido con la promoción turística de La Rioja desde las distintas responsabilidades que ha desempeñados desde 2015 cuando asumió la presidencia

La junta directiva estará formada por las siguientes personas:

Presidente:

Demetrio Domínguez Ruiz, Hotel Victoria

Vicepresidente:

Daniel Muela Sáez, Hotel F&G Logroño

Vocales:

Germán García Genís, Hotel Carlton Rioja

Sonia Bartolomé Nájera, San Camilo Hoteles

Merche Virto, Hotel Ciudad de Calahorra

Zenaida Serrano Benés, Palacio Azcarate