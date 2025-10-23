La Asociación Riojana de TDAH clama: "Estamos cansados de que se nos cuestione el diagnóstico"

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Riojana de TDAH, Marina Grijalba, ha clamado hoy: "Estamos cansados de que se nos cuestione el diagnóstico, de ser los últimos en ser atendidos, de que se menosprecie nuestra situación".

El Parlamento de La Rioja ha acogido, en la mañana de hoy, el acto institucional con motivo del Día Europeo del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, presidido por la responsable de la Cámara riojana, Marta Fernández Cornago.

Han asistido, además de los diputados, miembros de la Asociación Riojana de TDAH. En su intervención, su presidenta ha lamentado cómo los recursos que se ponen en marcha "se focalizan en la gravedad" y es cuando aparecen los problemas cuando "aparecen fondos".

Mientras tanto, ha dicho, las familias escuchan cosas como: "Esto no es grave, el problema es que no le pones límites". A este respecto, ha recordado que el protocolo de actuación ante el TDAH en La Rioja "es de obligado cumplimiento".

La clave, por tanto, está en el diagnóstico precoz. "Si no atendemos los primeros síntomas, si no les damos importancia nos encontramos con situaciones mucho más graves", ha dicho.

MUCHOS CASOS SIN DIAGNOSTICAR

En declaraciones a los medios de comunicación ha creído más tarde que en La Rioja "estamos algo mejor que en la media de España". Sin embargo ha advertido de que "hay muchísimos casos sin diagnosticar.

Así, la Organización Mundial de la Salud dice que hay alrededor de un siete a ocho por ciento de la población con TDAH. "Y en La Rioja no todos están diagnosticados", ha dicho.

"Luchamos por que este diagnóstico venga pronto", ha dicho señalando que hay personas que pueden entrar en depresión, en crisis de ansiedad y en toda una serie de problemas que se pueden evitar.

En casa, ha explicado, se suele ver pero la detección "tiene que venir también por la parte escolar", en concreto, de los tutores.

Algo que si hay hiperactividad motriz es más fácil de ver, pero "los que son más calladitos, más quietitos, que simplemente tienen el déficit de atención, pues no te enteras porque no dan guerra". "Pero desde el colegio tiene que venir", ha subrayado.

Ha señalado, además, que "con la medicación no se hace nada si luego tienen un yugo encima de la cabeza diciéndoles que eres un vago, no haces nada, no hay quien te aguante...".

Necesitan y, también, tratamiento psicológico para "entender lo que es el trastorno" y "poder manejarlo de una manera correcta".

Con respecto a la medicación, ha apuntado que en el último año se ha producido un desabastecimiento, sobre todo del metilfenidato, que es el principio activo de muchas de las marcas de medicación. Aunque es algo que se ha solucionado.

En el acto, la presidenta del Parlamento ha expresado su reconocimiento "a la magnífica labor que desarrolla la Asociación TDAH Rioja". "Una referencia y un apoyo para muchas familias. Gracias por vuestra dedicación, trabajo y compromiso", ha dicho.

Fernández Cornago ha llamado a "sustituir los prejuicios por el rigor científico, porque estamos hablando de personas únicas que, con el apoyo adecuado, pueden alcanzar cualquier meta que se propongan".