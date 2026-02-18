Asociación Ucrania La Rioja se concentra para "visibilizar la realidad" de país en el 4º aniversario de la invasión

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Urcania La Rioja ha informado este martes de que va a impulsar "una serie de actividades conmemorativas destinadas a visibilizar la realidad que vive el pueblo ucraniano tras cuatro años de guerra con motivo del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa".

De este modo, han organizado "una concentración conmemorativa con motivo del cuarto aniversario de la invasión masiva de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, en el contexto de una guerra que comenzó en 2014", que se celebrará el próximo domingo 22, a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Logroño.

Dentro de los actos conmemorativos también se celebrarán dos proyecciones documentales en la Biblioteca de La Rioja. Todo, porque, la situación en Ucrania, aseguran, "no puede entenderse únicamente como una crisis humanitaria".

"Se trata de una violencia sistemática y deliberada contra la población civil, caracterizada por el ataque intencionado a infraestructuras no militares: trenes de pasajeros, hospitales, centros médicos, guarderías, escuelas y servicios básicos", recalcan.

Recuerdan que "millones de personas viven hoy en condiciones extremas, en una situación de inseguridad permanente y destrucción generalizada", por lo que, desde la Asociación, "consideramos imprescindible el papel de los medios de comunicación en España para trasladar esta realidad con rigor, continuidad y profundidad".

A su juicio, "la cobertura mediática es clave para que la sociedad española pueda comprender la dimensión real y la gravedad crítica de lo que ocurre en Ucrania, más allá de titulares puntuales o datos aislados".

"Creemos firmemente que una información clara y constante contribuye a generar conciencia social, y que esta conciencia es, a su vez, un factor decisivo para impulsar acciones concretas, tanto desde la ciudadanía como desde las instituciones y el Gobierno de España", añaden.

Por ello, "hacemos un llamamiento a los medios de comunicación para que continúen dando espacio a la voz de las víctimas, a los testimonios humanos y a los hechos verificables, permitiendo así que la sociedad pueda formarse una opinión informada y exigir respuestas acordes a la gravedad de la situación".

"Las actividades organizadas por la Asociación buscan precisamente apoyar este esfuerzo informativo, crear espacios de memoria y reflexión, y reforzar el compromiso colectivo con la defensa de la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales", finalizan.