La Asociación Ucrania Rioja pide más concienciación: "Se está olvidando, la guerra mediática la hemos perdido"

Concentración frente al Monumento a las Víctimas al Terrorismo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Ucrania Rioja, Anna Dzioubenko, ha pedido hoy más concienciación sobre lo que está ocurriendo en Ucrania tras la invasión rusa, lamentando: "Se está olvidando, la guerra mediática la hemos perdido".

La Asociación de Ucrania Rioja ha salido a la calle hoy porque el próximo 24 de febrero "se van a cumplir cuatro años de la invasión masiva" de Rusia a Ucrania, ha explicado Dzioubenko en declaraciones a Europa Press.

Tras cuatro años, ha indicado: "Lo que vemos en los medios es que se habla de negociaciones, pero lo que no se habla es que a diario están matando a civiles, que están torturando, hay violaciones, hay niños deportados que estamos intentando devolver".

Por tanto, ha pedido que la gente "esté más concienciada". Y es que, ha relatado, mucha gente le pregunta si la guerra "sigue". "Y esto no puede ser; pedimos a los medios de comunicación que cubran esas historias barbáricas que sufre el pueblo ucraniano", ha clamado.

La población ucraniana en La Rioja ha comenzado manifestándose, en la Plaza del Ayuntamiento, envueltos en pancartas de su país en un emotivo acto que ha hecho que la presidenta de la asociación no pueda acabar de leer el comunicado, presa de la emoción, y ha tenido que ser sustituida.

Después, se han manifestado por el centro de Logroño, haciendo parada en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo, donde se han vuelto a concentrar, con un minuto de silencio, y han dejado flores, antes de seguir la manifestación.

Hace cuatro años, ha recordado Dzioubenko: "Rusia nos engañó, pensábamos que éramos vecinos, que estaban haciendo unos entrenamientos militares, pero al final por la noche, cobardemente, nos atacaron".

Recientemente, "hubo un alto fuego, de una semana, a las estructuras energéticas; pero, mientras tanto, seguían bombardeando autobuses, civiles por las calles, o sea, el terror siguió".

Ha explicado cómo, "al final, la Unión Europea y el mundo entero está haciendo negocios con Rusia" y con eso "ayuda más a Rusia que a Ucrania". "Las cifras lo están hablando", ha aseverado.

Ha visto que sería necesario "presionar a Rusia económicamente para que no pueda fabricar sus misiles y hacer lo que está haciendo, porque está sembrando terror y desestabilizando el mundo entero". "Georgia, Chechenia, Siria... por qué no les pararon los pies entonces", ha exclamado.

Los ucranianos ya no pueden más, ha indicado; pero, ha añadido: "Hay esperanza en nuestros chicos que están sacrificando sus vidas. Por eso seguimos ahí. Es una guerra de trincheras también, no sólo de drones, es una guerra mediática, de propaganda, de todo lo que quieras".

Ha finalizado haciendo referencia al documental '20 días en Mariupol'. "En la guerra la gente buena se hace mejor y la gente mala se hace peor".

En el acto han participado la concejala de Pleno, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Leonor González, y la edil de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía, Celia Sanz, del Ayuntamiento de Logroño.