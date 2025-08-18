La Asociación de Vecinos de 'El Cortijo' lamenta que las inversiones "no atienden nuestras verdaderas necesidades"

La Asociación de Vecinos de El Cortijo critica que "las inversiones no atienden nuestras verdaderas necesidades" - ASOCIACIÓN DE VECINOS DE EL CORTIJO

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de 'El Cortijo' critica que "mientras desde el Ayuntamiento de Logroño se anuncian inversiones de miles de euros en caminos ciclables, zonas de esparcimiento, miradores y un aparcamiento en las inmediaciones de El Cortijo, quienes vivimos aquí seguimos esperando mejoras reales".

"Una vez más, vemos cómo se actúa sobre nuestro entorno sin tener en cuenta lo que verdaderamente necesitamos los vecinos y vecinas del barrio", afirman en una nota de prensa.

Además, explican, gran parte de esta inversión se ha destinada a actuaciones "que, si bien pueden resultar atractivas para visitantes o cicloturistas, no resuelven ninguno de los problemas que venimos señalando desde hace años".

Caminos agrícolas sin desbrozar ni arreglar, calles en mal estado, falta de aparcamiento útil dentro del barrio, zonas abandonadas sin ajardinar, espacios deportivos deteriorados o inexistentes... "Y lo más grave: ninguna mejora en accesibilidad, ni en servicios básicos".

Además, el aparcamiento proyectado a un kilómetro del núcleo urbano "no responde a nuestras necesidades y supondrá un impacto en el entorno con beneficios medioambientales, cuando menos, discutibles".

Desde la Asociación consideran que "se diseña sin preguntarnos, sin escucharnos y sin considerar la realidad de quienes habitamos este barrio. Este año, además, hemos sufrido las consecuencias del traspaso de la carretera que conecta El Cortijo con Logroño desde el Gobierno de La Rioja al Ayuntamiento: ni siquiera se han limpiado las cunetas. Esto supone un grave riesgo para peatones, bicicletas y vehículos, ya que la visibilidad es mínima y el espacio para circular, insuficiente".

"Llevamos décadas solicitando al Ayuntamiento de Logroño actuaciones concretas" como la "rehabilitación del frontón y creación de instalaciones deportivas, el Acondicionamiento de descampados como zonas ajardinadas o la dotación de un local social para uso de jóvenes y mayores".

Pero también "mejora en la accesibilidad en la piscina para personas con movilidad reducida, mejora de la comunicación con el centro de la ciudad, asfaltado de calles y mantenimiento de caminos rurales, aparcamiento útil en la entrada del barrio, reubicación de la báscula agrícola. Incluso algunas de estas propuestas figuraban en el programa electoral de la actual corporación".

Sin embargo, "a día de hoy, no solo no se han cumplido, sino que las inversiones realizadas ni nos benefician ni atienden nuestras necesidades más urgentes".

Ante ello: "Nos preguntamos: ¿No sería posible que alguna vez nuestras necesidades y nuestras opiniones fueran tenidas en cuenta antes de decidir las inversiones que se van a realizar?. ¿No debería el dinero público invertirse primero en lo necesario para que podamos tener una vida relativamente cómoda?. ¿No tenemos derecho, como barrio de Logroño que somos, a disfrutar de las mismas mejoras y servicios que el resto?. Desde la Asociación Vecinal de 'El Cortijo' seguiremos reclamando lo que consideramos justo: que se escuche nuestra voz y se invierta en lo que realmente necesitamos".