ASPACE pone el acento en las familias en el Día Mundial de la Parálisis bajo el lema 'Cuidar sin renunciar'

Campaña de ASPACE Rioja - ASPACE

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Cuidar sin renunciar', la Asociación de Parálisis Cerebral (ASPACE) ha conmemorado hoy el Día Mundial de la Parálisis Cerebral centrándose en las familias, y su necesidad de apoyo, mientras espera la construcción de la futura residencia.

Con treinta plazas, la residencia que, a partir del próximo año, se construirá en Cascajos en virtud de un convenio entre el Gobierno de La Rioja y Aspace, supondrá un respiro a las familias, aumentando las dieciocho plazas con que cuenta, actualmente, la entidad.

La presidenta de ASPACE, Manoli Muro, ha relatado cómo en la residencia se incorporan las personas a partir de los dieciocho años, aunque las plazas "más demandadas" son las de personas más mayores.

"Hay necesidad, tenemos lista de espera", ha indicado considerando que es un proyecto "ilusionante" que va a contar con unas instalaciones a las que se incorporará "la domótica" y adaptadas a las necesidades específicas de los usuarios.

Tras el inicio de las obras, esperado para el próximo año, está previsto, ha indicado Muro, que éstas finalicen en el año 2029 y, después, habrá otro año para equipamiento.

ASPACE, con 520 usuarios, pretende, este año, visibilizar la realidad cotidiana de las familias; sensibilizar sobre la feminización de los cuidados; reivindicar un sistema público de apoyos; reconocer el papel de las entidades como ASPACE; y situar estar realidad en la agenda política y mediática.

Como cada año, la entidad tenía previsto un acto de celebración para conmemorar el Día de la Parálisis Cerebral (que es el 6 de octubre) en la Plaza de la Diversidad y que incluía suelta de globos, además de momentos distendidos junto a las intervenciones.

Sin embargo, una intensa lluvia ha obligado a transformar el acto en un evento dentro de la Gota de Leche, junto a esta plaza.