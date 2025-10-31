Asprodema celebra su gala de 40 aniversario

LOGROÑO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Promotora de Personas con Discapacidad Intelectual Adultas, ASPRODEMA-Rioja, celebró la Gala del 40 Aniversario en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, un acto con el que la entidad conmemoró cuatro décadas de trabajo al servicio de las personas con discapacidad intelectual, sus familias y la sociedad riojana.

La gala, conducida por Isabel Sáenz y Jhon Sáenz de Santamaría, (usuario) reunió a representantes institucionales, entidades colaboradoras, familias, profesionales y personas usuarias de ASPRODEMA. El acto combinó reconocimientos, proyecciones y actuaciones de los grupos de teatro y capoeira de los centros de atención diurna, que pusieron en valor el talento y la creatividad de las personas con discapacidad intelectual.

Durante su intervención, el presidente de ASPRODEMA, Jesús Maicas, destacó que "estos 40 años son el resultado del compromiso y la confianza de muchas personas e instituciones que han creído en la capacidad y en los derechos de las personas con discapacidad intelectual".

Maicas recordó que la asociación "nació del impulso de unas familias y profesionales que, en 1985, soñaron con una sociedad más justa e inclusiva, y hoy ese sueño sigue creciendo gracias al esfuerzo colectivo y a la colaboración de toda La Rioja".

El presidente subrayó que ASPRODEMA es hoy una entidad madura, innovadora y comprometida, que acompaña a personas en todas las etapas de su vida adulta, impulsa la participación comunitaria y promueve proyectos de empleo y vivienda inclusiva.

"Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: que cada persona pueda vivir la vida que elija, con los apoyos que necesite", añadió. Entre las autoridades asistentes se encontraban el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, y el viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias, José Antonio Oteo, quienes participaron en la entrega de reconocimientos en nombre del Gobierno de La Rioja y destacaron que la colaboración de las instituciones públicas y las entidades sociales como ASPRODEMA es fundamental para avanzar en la igualdad de oportunidades y consolidar una red de apoyos que permita mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual en La Rioja.

Durante la gala se entregaron reconocimientos al Gobierno de La Rioja, a los ayuntamientos de Logroño, Nájera, Haro, Santo Domingo, Briones y Villamediana, a las entidades privadas financiadoras, Ibercaja, CaixaBank, Fundación Caja Rioja, Plena Inclusión, otras entidades sociales como Plena inclusión, CEIP Rural , la Asociación de Belenistas y la FER. Así como a las empresas colaboradoras, Barpimo, Brasmar, Manzanos, Ramondín y UCC además de reconocer el trabajo y esfuerzo de voluntariado, medios de comunicación y profesionales de la entidad.

El acto fue clausurado por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien felicitó a la asociación por su trayectoria y por el trabajo realizado durante estas cuatro décadas. En su intervención, destacó el papel de ASPRODEMA como ejemplo de compromiso social y colaboración con las instituciones riojanas, y subrayó la importancia de seguir construyendo juntos una ciudad y una comunidad más inclusivas.

"Seguimos avanzando con la misma ilusión que el primer día, convencidos de que una sociedad más inclusiva no solo es posible, sino que ya la estamos construyendo, paso a paso, desde ASPRODEMA", concluyó Maicas.