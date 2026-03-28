ASUR celebra 30 años y convoca a quienes han colaborado en sus proyectos a asistir al aniversario

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Ayuda Social Universitaria de La Rioja (ASUR) cumple 30 años y, con este motivo, está organizado un acto conmemorativo previsto para el 13 de mayo, en el que participará el actor Pepe Viyuela, y al que anima a asistir a todas aquellas personas que han colaborado durante estos años en sus diversos proyectos.

Desde el curso 1995-96, ASUR lleva coordinando proyectos de voluntariado entre estudiantes universitarios de La Rioja y formando a miles de jóvenes en el voluntariado. En estos treinta años, se estima que el número de personas que han colaborado con ASUR, en su mayoría durante su etapa de estudiantes en la Universidad de La Rioja, supera las dos mil.

Y la asociación quiere contar con todas las personas que han colaborado para celebrar el 30 aniversario en el acto previsto para el miércoles 13 de mayo, a las 12,30 horas, y en el que participará Pepe Viyuela, miembro activo de la ONG Payasos sin Fronteras.

Quienes deseen participar en el encuentro del aniversario de ASUR deben ponerse en contacto con la asociación a través del correo-e: asur@asoc.unirioja.es o el formulario https://bit.ly/ASUR30años.

Fundada por Carlos Villar Flor, catedrático de Filología Inglesa y presidente de la asociación, ASUR cuenta en el curso 2025-2026 con unos 120 estudiantes que proceden principalmente de los Grados de Educación Infantil, Primaria y Trabajo Social, también incluye estudiantes de Derecho, Estudios Ingleses, Enfermería, Geografía e Historia, Química y Administración y Dirección de Empresas.

Durante estos 30 años de trabajo, ASUR ha merecido diferentes reconocimientos locales y nacionales a su desempeño. Así, en 2011, el diario La Rioja le concedió el premio 'Un alma solidaria'; en 2020 logró el Premio ABC Solidario en la modalidad de 'Voluntariado Universitario'; y en 2024 Fundación Mutua Madrileña le otorgó uno de sus Premios al Voluntariado Universitario por el proyecto 'Efecto Boomerang'.

Durante este tiempo se han desarrollado diversos programas relacionados con la atención a menores en desventaja educativa, programas de acción social y hábitos saludables, acompañamiento a personas mayores o a personas con discapacidad, o el reciente programa llevado a cabo de convivencia y prevención del acoso escolar.

Las actuaciones prioritarias de ASUR se centran en el ámbito educativo, entendiendo la educación como un concepto amplio, en el que, además de incluir el aprendizaje común obligatorio para la adquisición de un título de estudios, se incluyen valores como el respeto, la empatía, la solidaridad o la participación, y se motiva igualmente la inteligencia emocional.

El voluntariado constituye un gran valor social como acto de participación ciudadana, pues aporta un valor añadido a la sociedad con su acción solidaria. La implicación del colectivo universitario representa uno de los valores asociados a la Universidad, su interrelación y vinculación con la sociedad.

PROYECTOS DE ASUR

ASUR nació en 1995 con sede en la Universidad de La Rioja, para fomentar la participación de los estudiantes en diversos proyectos solidarios locales, a través de una labor social voluntaria.

Las principales actividades y proyectos que ha realizado ASUR a lo largo de estos años son:

1. Proyecto de Acompañamiento a Menores en Desventaja Educativa

2. Proyecto de Acción Social y Hábitos Saludables

3. Programa de Convivencia y prevención de acoso escolar

4. Proyectos en colaboración con la Universidad de La Rioja: Universidad Saludable y UR Atiende

5. Coordinación y ejecución de Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo [PROA]

6. Proyecto Cofre de los Sueños.

7. Proyecto de Atención Integral a Estudiantes Universitarios con Discapacidad

8. Programa de Atención Integral a la Tercera Edad

Ayuda Social Universitaria de La Rioja (ASUR) es miembro de la Federación Riojana de Voluntariado Social, participa activamente en la Comisión de Infancia y Juventud del Proyecto ICI [Intervención Comunitaria Intercultural], y es integrante de TrustLaw y entidad beneficiaria del servicio Pro Bono Legal.

ASUR colabora con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de La Rioja, acogiendo cada año a una persona para que realice trabajos en beneficio de la comunidad en ASUR.

Además, tiene suscrito un convenio de cooperación educativa con la Universidad de La Rioja (UR), para que dos estudiantes del Grado de Trabajo Social realicen prácticas curriculares externas en nuestra organización; y otro con ARPA Autismo Rioja.

Está adherida al 'Compromiso por la Convivencia Intercultural' del Ayuntamiento de Logroño en febrero de 2017; y participación en la plataforma de Levol Up para formación técnica, intercambio de buenas prácticas con asociaciones que trabajan con voluntariado y certificaciones de formaciones.

Las diversas entidades patrocinadoras de ASUR hasta la fecha son:

Universidad de La Rioja Ayuntamiento de Logroño Gobierno de La Rioja Fundación Caja Rioja CaixaBank Fundación Ibercaja Orona

MÁS INFORMACIÓN EN https://asur.unirioja.es/