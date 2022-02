ATA advierte que La Rioja lidera la pérdida de autónomos en España

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha perdido en España el mes de enero 16.164 autónomos, lo que supone una pérdida porcentual de un 0,5%, cifra superior a la registrada en enero de 2021, mes en el que el número de cotizantes al RETA se redujo en 14.668 autónomos, según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

De acuerdo con estas cifras, los datos de La Rioja son los peores de todas comunidades autónomas, junto con Baleares, tanto en la evolución de diciembre a enero de 2022, que caen en un -0,8%, como en la comparativa de enero de 2021 a enero de 2022.

En los datos interanuales La Rioja pierde un -0,5% de sus autónomos rompiendo la tendencia positiva del resto del país que suma un 1,7% y siendo la única que pierde autónomos en este periodo. "Como ocurre en todos los meses de enero se pierde empleo, sube el paro en 234 personas en La Rioja y se pierden 200 autónomos, pero no por ello, por la habitualidad es menos preocupante", apuntan desde la asociación.

"No son datos que se puedan tomar a la ligera. No nos hemos recuperado de la crisis provocada por la Covid-19", ha asegurado el presidente de ATA La Rioja, Fernando Melchor. "Es vital relanzar la mesa del Trabajo Autónomo. Casi no recordamos cuándo fue la última vez que se convocó. Con el gobierno del PSOE, desde 2019, nunca. Hay una incomunicación absoluta".

Melchor señala que "es muy evidente que el contexto en el que desarrollamos nuestra actividad con elevados y continuos costes energéticos, carburantes, cotizaciones de costes laborales incremento no ayudan en nada y menos aún la incertidumbre que genera los continuos rumores de incrementos impositivos en el ámbito nacional".

"Los dirigentes de cualquier territorio deben sopesar previamente, el alcance de la aplicación de cualquier medida en términos de generación de empleo y actividad económica", ha señalado el presidente de ATA La Rioja, quien recalca que "muchos autónomos han decidido cerrar para no agotar todos sus recursos".

En el último mes, La Rioja ha perdido un 0,9% de sus autónomas (77 personas menos cotizando en el RETA en La Rioja) y el 0,8% de sus autónomos varones.

Por sectores, los autónomos que se dedican a las actividades artísticas y al entretenimiento son los que porcentualmente más autónomos han dejado de cotizar en el RETA, con una bajada del 2,9% en un solo mes. En números absolutos, el comercio, una vez más es el sector que marca una mayor caída de afiliación (-59 autónomos).