Atendidas por SOS RIOJA 112 un total de 11 personas en el transcurso del disparo del cohete de las fiestas de San Mateo

Disparo del cohete de las fiestas de San Mateo de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

SOS RIOJA 112 ha atendido, hasta las 13,00 horas de este sábado, un total de 11 asistencias, la mayoría de carácter leve, en el transcurso del disparo cohete anunciador de las fiestas de San Mateo 2025.

Para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo del acto festivo, se ha puesto en marcha un dispositivo especial para este acto. El equipo ha estado integrado por efectivos de Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, voluntarios y auxiliares de organización del evento. A estos profesionales y voluntarios se han sumado agentes de Policía Nacional, Servicio Riojano de Salud y SOS RIOJA.

En una primera valoración (hasta las 13,00 horas), se han producido 11 asistencias, la mayoría de carácter leve: heridas, traumatismos lipotimias e intoxicaciones etílicas, fundamentalmente. Dos personas han sido trasladadas al hospital San Pedro, en ambos casos antes del disparo del cohete, por dolor abdominal y por traumatismo.

130 AGENTES DE POLICÍA LOCAL

Por parte de la Policía Local, están participando en el dispositivo 130 agentes. El cuerpo de Bomberos de Logroño ha destinado a un retén y una autobomba que se suma al dispositivo habitual con el que cuenta el Parque de Bomberos.

Por su parte, Protección Civil ha participado en el dispositivo con 15 voluntarios más el coordinador de la agrupación.

Cruz Roja ha estado presente también en el acto con un dispositivo de más de 40 personas. El dispositivo ha contado con un centro de coordinación situado en la sede de la smart city.

Además, se ha contado con varias ambulancias y puestos de atención.