El Athletic de Bilbao contará desde el sábado con una peña en Badarán (La Rioja)

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este sábado 18 de octubre la peña Athletic Club de Badarán celebra su inauguración como peña oficial con diversos actos que se desarrollarán durante toda la jornada, entre los que destaca el partido de pelota que enfrentará a Titín III y Merino I contra Goñi II y Alduntzin en el frontón municipal de la localidad.

Los actos previstos comenzarán a las 12,00 horas en la plaza Conde de Badarán, con discurso del presidente y en presencia de sus más de 120 socios, vecinos, patrocinadores, autoridades y representantes del Athletic Club. Posteriormente todo el que quiera podrá disfrutar de un almuerzo popular con asado y vinos de las bodegas de Badarán. Tras el almuerzo, la charanga La Brigada amenizará el vermú por los bares del pueblo. Para finalizar, a las 18,00 horas en el frontón municipal tendrán lugar los partidos de pelota.

En primer lugar, jugarán promesas de la Federación Riojana de Pelota y después tendrá lugar el partido estelar con el partido entre Titín III y Merino I contra Goñi II y Alduntzin, que servirá como colofón a la jornada. Las entradas para el partido de pelota se podrán adquirir hasta el día 17 en la farmacia del pueblo y también en taquilla, con un precio de 10 euros para no socios y 5 euros para los socios de la peña y con sorteo al finalizar.