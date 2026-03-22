ATRADIS califica de "decepcionantes" las medidas ante la crisis de Oriente Medio y advierte de movilizaciones

Archivo - La Asociación de Transportistas rechaza el plan de medidas anunciado por Pedro Sánchez - Nono Rico / Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Transportistas de La Rioja (ATRADIS) ha calificado de "decepcionantes y perjudiciales" las medidas ante la crisis de Oriente Medio del Gobierno central y ha advertido de "movilizaciones si no hay reacción antes de que finalice marzo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán incluirá ochenta medidas y movilizará 5.000 millones de euros.

Tras la publicación en el BOE del Decreto-ley del Plan de medidas de respuesta a la crisis en Oriente Medio, ATRADIS ha mostrado su "profunda decepción" al contenido de la norma, calificando incluso de "perjudicial" la aplicación de algunas de las medidas aprobadas para el sector del transporte por carretera.

Tras analizar el texto legal aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros, ATRADIS ha puesto de relevancia "la injusta desproporción en el reparto de las ayudas aprobadas".

Ha señalado que, "mientras que los vehículos particulares verán compensado prácticamente el cien por cien del impacto de la subida de la gasolina derivada de la guerra de Irán, en el caso de los vehículos profesionales del transporte por carretera, las ayudas solo amortiguarán menos del cincuenta por ciento del sobrecoste real".

Ha añadido que es algo que ocurre "pese a ser el colectivo más afectado por la guerra de Irán; y sin incluir el impacto ocasionado en estas tres semanas de guerra que ha supuesto un sobrecoste para el sector cercano a los 250 millones de euros por la subida del diésel.

Ha afirmado que "se da, además, la paradoja de que, pese a que la bonificación anunciada para los transportistas es de veinte céntimos por litro (idéntica a la aprobada en 2023 pese a que en aquel momento el gasóleo estaba viente céntimos más barato que ahora), en la práctica esta ayuda se verá reducida en un 25 por ciento".

Esto ocurre, ha explicado, "al eliminar el Decreto-ley la figura del gasóleo profesional que venían disfrutando los transportistas desde el año 2007 (lo que suponía, hasta ahora, una bonificación de cinco céntimos/litro)".

Por ello, ha afirmado, "la ayuda queda reducida a quince céntimos/litro. Es, por tanto, falso que las medidas vayan dirigidas a apoyar a los sectores profesionales más afectados por la crisis en Oriente Medio, como se recoge en propio Decreto".

Por otro lado, ha indicado que "el Decreto aprobado imposibilita en la práctica que los transportistas puedan repercutir en sus clientes todos los incrementos de costes derivados de la subida del diésel, que supone más de un treinta por ciento desde que se inició la guerra".

"De hecho, las medidas aprobadas perjudican gravemente la capacidad de los transportistas para trasladar el incremento del precio de los carburantes mediante la aplicación de la fórmula de repercusión de la variación del combustible que prevé la regulación sectorial, que fue aprobada en 2022 con ocasión de la guerra de Ucrania", ha aseverado.

El Decreto-ley del 'Plan de medidas de respuesta a la crisis en Oriente Medio', ha continuado, "no actualiza el porcentaje que el diésel representa a día de hoy en los costes de explotación de los vehículos de transporte (debería aumentar el porcentaje del treinta al cuarenta por ciento, por lo menos)"

Por otro lado, ha indicado que "reduce el precio de los carburantes al quitarles impuestos por el efecto de las medidas aprobadas, ya que la 'calculadora' del Ministerio utiliza el precio final del gasóleo para establecer los porcentajes de incremento, incluidos impuestos".

"Ante este escenario de asfixia económica para el sector del transporte por carretera y la absoluta insuficiencia de las medidas aprobadas" ATRADIS ha advertido de posibles movilizaciones a nivel nacional si el Gobierno no reacciona y rectifica estas medidas antes de que finalice este mes de marzo.

"El sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación" advierten desde ATRADIS.