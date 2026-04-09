ATRADIS critica que las petroleras "no trasladan el desplome del crudo a las gasolineras tras el alto el fuego"

Archivo - Surtidores en una gasolinera - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Transportistas y Logistas de La Rioja (ATRADIS), integrada en la FER ha criticado, una vez más, la "falta de ética" y la política de "doble vara de medir" que están aplicando las principales compañías petroleras en nuestro país. Pese al alto el fuego decretado en esta pasada noche entre Irán y Estados Unidos, que ha provocado un desplome inmediato de los precios del petróleo en los mercados internacionales, "esta bajada no se está reflejando en los surtidores de las gasolineras".

Mientras que en los mercados internacionales el barril de Brent ha registrado este miércoles una de las mayores caídas históricas, desplomándose más de un 13 por ciento hasta bajar de la barrera de los 95 dólares, las estaciones de servicio españolas "mantienen precios prácticamente idénticos a los del día anterior".

"Esta falta de reflejo en el surtidor y no era por completo la bajada de más de 24 dólares respecto a los máximos desde 119,56 dólares alcanzados hace apenas una semana", han alertado.

Para ATRADIS, resulta "indignante observar cómo las petroleras ignoran la actual tendencia a la baja del crudo para aliviar la presión económica sobre los transportistas y los ciudadanos". Esta actitud "choca frontalmente con el comportamiento mostrado al inicio del conflicto: en aquel momento, las operadoras tardaron apenas unas horas en repercutir el alza de precios, aplicando subidas automáticas el primer día de la guerra".

La organización lamenta que, una vez más, se cumpla el fenómeno conocido como "cohete y pluma": los precios "suben a la velocidad de un cohete ante cualquier inestabilidad, pero bajan con la lentitud de una pluma cuando el mercado se estabiliza".

"Es inaceptable que el sector del transporte, que es el motor de la economía, siga soportando costes de combustible artificialmente altos mientras el precio del barril cae en picado", ha añadido la Asociación. "Cuando el conflicto estalló, el traslado al surtidor fue instantáneo; ahora que hay paz y el petróleo cae, las petroleras parecen haber olvidado cómo actualizar sus tarifas a la baja", han apostillado.

Por todo ello, ATRADIS reitera una vez más su exigencia a las autoridades competentes y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que "supervisen de forma exhaustiva los márgenes comerciales de las petroleras para evitar maniobras de enriquecimiento injusto a costa de los usuarios y de un sector estratégico como es el transporte por carretera".