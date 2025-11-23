La Audiencia juzga al presunto causante de una pelea la noche de Reyes del 2020 que se enfrenta a 14 años de cárcel

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial juzgará mañana, lunes 24 de noviembre, a N.E.D, acusado de lesionar a cuatro personas en una discoteca, llegando a agredirles con una botella rota, y al que el Ministerio Fiscal pide catorce años de cárcel y 18.000 euros en indemnizaciones.

Tal y como relata el escrito de acusación, eran las seis de la mañana del Día de Reyes (6 de enero) cuando el acusado, tras acceder sin permiso a un reservado de la Sala Suite, propinó a una persona un fuerte tirón de ambas orejas "llegando a rasgar la izquierda".

Esta acción hizo que el agredido sangrada y que, "para repeler la agresión", empujara al ahora acusado, que cayó al suelo, al igual que una cadena de oro del agredido, valorada en 135 euros, y que perdió.

N.E.D se levantó de suelo "al instante", intentando volver a abalanzarse contra su agredido, y éste le evitó al propinarle una patada.

Tras esto, el acusado salió del reservado y, en la proximidades, aun siendo "consciente del riesgo que ello suponía", cogió un vaso de cristal y una botella de cristal con el culo roto con los que "arremetió y golpeó" a la primera víctima y otras dos personas, además de una cuarta que intentó mediar.

A resultas de la agresión, el primer agredido, relata la acusación pública, presenta heridas inciso-contusas en parte posterior de ambos pabellones auriculares, pequeñas heridas y erosiones con costra en región posterior de ambos pabellones auriculares y en región infrauricular izquierda.

Un segundo, presenta herida de 6-7 centímetros a nivel de labio inferior y mentón, que precisó tratamiento médico con siete puntos de sutura y que le dejó una cicatriz de seis centímetros que ocasiona perjuicio estético moderado.

Un tercero, heridas inciso contusas frontales en el puente nasal y en la frente para las que necesitó hasta trece puntos en total, en diversos lugares, y tiras de aproximación. Como resultado, además de la incapacidad que arrastró durante la recuperación tiene perjuicio estético moderado "notáblemente" visible en su rostro.

Además, al ir a separar e intervenir en la agresión, el encausado agredió también a otra persona que sufrió una herida superficial lineal en el tercer dedo de la mano derecha y que no reclama.

Por auto de 7 de enero de 2020 del Juzgado de Guardia Logroño nº 1 se acordó la medida cautelar de prohibición de aproximarse a menos de cincuenta metros de dos los lesionados perjudicados.

El encausado ya ha consignado 3.000 euros en el juzgado para reparar parcialmente los perjuicios ocasionados e indemnizar a los perjudicados.

El Ministerio Fiscal le imputa cuatro delitos de lesiones y le reconoce la atenuante de reparación parcial del daño. Pide tres años y medio de cárcel por cada delito, además de multa de 320 euros.

En cuanto a las indemnizaciones, le pide 8.800 euros para dos de los agredidos y 405 para otro (incluyendo la cadena perdida).