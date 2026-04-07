Audiencia Logroño condena a 6 años de prisión a acusado de agresión sexual que se aprovechó de embriaguez de la víctima

Archivo - Palacio de Justicia de La Rioja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Logroño ha condenado a un hombre a 6 años de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal cometido contra una joven que se encontraba en estado de intoxicación alcohólica, una circunstancia, según el Tribunal, que anulaba su capacidad de consentimiento.

Los hechos ocurrieron durante unas fiestas en un pueblo de la Rioja Baja en agosto de 2023, cuando la víctima, tras consumir alcohol en exceso, fue trasladada a una vivienda en estado de fuerte embriaguez.

El acusado, que se quedó a solas con ella, aprovechó su situación para agredirla sexualmente. La joven logró reaccionar en un momento dado y apartarlo.

La sentencia se ha dictado de conformidad, después de que el acusado reconociera los hechos y aceptara la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, lo que ha evitado la celebración del juicio.

Además de la pena de prisión, el condenado no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante un periodo superior en 10 años al de la condena, y quedará inhabilitado para trabajar con menores.

También deberá cumplir una medida de libertad vigilada durante 10 años tras salir de prisión.

El tribunal ha acordado que el penado cumpla 3 años de prisión y que el resto de la condena sea sustituido por su expulsión del territorio nacional durante 10 años.