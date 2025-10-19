La Audiencia Provincial juzga desde este lunes al marido de la mujer hallada muerta en 2020 en su casa de Logroño

Archivo - Palacio de Justicia de La Rioja, juzgados Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

La Fiscalía solicita 22 años de cárcel para el acusado por un delito de asesinato con alevosía, más agravantes de parentesco y razón de género

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Logroño juzga desde este lunes al marido de la mujer hallada muerta en 2020 en su casa del barrio de Los Lirios en la capital riojana. Una sesión que comenzará a partir de las 9,30 horas.

Por este caso, la Fiscalía solicita 22 años de prisión por el delito de asesinato con alevosía para el marido de M.M.H. El Ministerio Público contempla además en su calificación provisional la agravante de parentesco y la agravante de "cometer el hecho por razón de género".

Igualmente, el fiscal, en sus conclusiones provisionales, pide 10 años de libertad vigilada para el acusado una vez cumpla la condena. En concepto de responsabilidad civil solicita una indemnización de 50.000 euros para el hijo de ambos y 10.000 euros para cada uno de los ocho hermanos de la víctima.

Los hechos se juzgarán por el Tribunal del Jurado entre mañana, lunes 20 -a partir de las 9,30 horas- y el día 31 de este mes de octubre en la Audiencia Provincial. Este pasado viernes se eligió al jurado popular.

El Tribunal Popular que juzgará estos hechos lo componen 5 mujeres y 4 hombres. Los suplentes son 2 hombres. Los miembros del Jurado tienen edades comprendidas entre los 24 y 61 años.

En cuanto a las profesiones hay un cocinero, dos administrativos, un funcionario de ayuntamiento, una auxiliar de enfermería, un pintor, un operario, un reponedor y uno de los jurados está en paro. Los suplentes tienen la profesiones de matarife y montador de cercados

LOS HECHOS.

Según el relato del fiscal, los hechos se remontan al 11 de octubre de 2020 cuando el acusado, A.E.M., viajó a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar en las labores de vendimia a su hijo permaneciendo allí unos días.

Por su parte, la madrugada del 13 de octubre regresó a su domicilio situado en el Parque de Los Lirios en Logroño que compartía con su esposa, M.M.H, de 56 años en el momento de los hechos.

Una vez accedió el acusado a dicha vivienda, éste comenzó una discusión con la víctima al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio.

Fue entonces, según el fiscal, cuando el acusado movido "por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante" en tórax y abdomen causándole la muerte.

Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.

Se da la circunstancia de que, al coincidir el presunto crimen con el inicio del confinamiento por la pandemia de Covid 19, éste no se descubrió hasta meses más tarde, lo que dificultó la investigación, hasta llegar a la celebración de este juicio.