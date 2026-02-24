El Auditorio Municipal de Logroño acoge este miércoles los VI Premios Radio Rioja Cadena SER

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gala de entrega de los VI Premios Radio Rioja Cadena SER se desarrollará este miércoles, 25 de febrero, desde las 19,30 horas en el Auditorio Municipal de Logroño.

Unos reconocimientos con los que la emisora decana de La Rioja quiere agradecer y reconocer los méritos de personas, empresas o colectivos que han aportado su esfuerzo y buen hacer a la región y promocionan nuestra comunidad más allá de nuestras fronteras.

Una vez más, los oyentes son los grandes protagonistas, ya que han sido ellos los que nos han mandado las candidaturas de las personas o entidades que merecían uno de estos premios y, ahora, podrán a acompañarnos. El acceso será gratuito hasta completar el aforo.

El acto, que tendrá una duración de una hora, contará con la actuación de las Varietés Riojanas y el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica Santa Lucía de Fuenmayor.

LOS PREMIADOS.

Premio Radio Rioja a la Labor Humanitaria y Social, con el patrocinio de Laboral Kutxa, es para Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y Cáritas La Rioja, por toda la labor humanitaria realizada con la remodelación de pisos en Fuenmayor para la acogida de inmigrantes. No hay mayor gesto de humanidad que ayudar a los que más lo necesitan.

Premio Radio Rioja a la Investigación e Innovación, patrocinado por UNED La Rioja, recae en Tom Kalathil Raju y Srdan Tadic, por sus avances en la lucha contra el cáncer. Estos dos investigadores, ya doctores por la Universidad de La Rioja, en su tesis doctoral desarrolladasobre dos vacunas contra el cáncer, con las que se reduce el proceso de crecimiento de los tumores y metástasis.

Premio Radio Rioja al Medio Ambiente y lucha contra el Cambio Climático, patrocinado por Aresol Renovables, es para el Jardín Botánico de La Rioja. El año pasado cumplió 20 años abierto y más de 40 desde que comenzó su diseño. Talleres, educación medioambiental, protección de especies... Toda una vida de ejemplo desarrollando un trabajo que, dentro de muchos años, cuando ya no puedan gestionarlo, será donado a la región, incrementando su patrimonio medioambiental.

Premio Radio Rioja La Rioja en la Mesa, con el patrocinio de Eroski, se concede a Anna Terés, autora de Anna Recetas Fáciles. Un blog, con extensión a redes sociales que, desde La Rioja ha logrado llegar a 8,2 millones de seguidores en Facebook, 5,3 millones en YouTube o casi 4 millones de seguidores, solo en Instagram. Elabora las recetas, hace las fotos, el vídeo, también la edición, la redacción y difusión en las redes sociales.

Premio Radio Rioja a la Cultura, con el patrocinio de la Fundación Santa Justa, es para Sapo Producciones, en su 30 aniversario. Compañía y empresa de teatro de Logroño creada por Martín Nalda y Josué Lapeña en 1995. Desde entonces, ha creado montajes de muy diversos estilos. Desde su primera etapa hasta la actualidad cabe destacar, sobre todo, sus espectáculos 'a la carta' con los que ofrece una forma de hacer teatro vital, divertida y sutilmente transgresora, y con la que apuesta por creaciones en las que lo fundamental es la imaginación y la sorpresa.

Premio Radio Rioja Otras formas de vivir, patrocinado por el Ayuntamiento de Logroño, es para Mansilla de la Sierra, por recuperar el patrimonio sumergido en el pantano y por colocar a un pueblito de la Sierra en el panorama nacional gracias a otra forma de hacer las cosas. Los arcos, los puentes, la Casa de Islas... se suman a la recuperación de El Najerilla y su jornada del Centenario, con Ana María Matute en el recuerdo, aprovechando la estancia de la escritora durante su niñez para conseguir realce nacional.

Premio Radio Rioja a la Igualdad, con el patrocinio de Feralco- Gesitma, se entrega a los Danzadores de Anguiano, después de que una mujer participe por primera vez en esta tradición folclórica declarada Bien de Interés Cultural inmaterial. Adriana Rueda Castro, logroñesa de 14 años, se convirtió el 28 de septiembre en la primera mujer en bailar como danzadora de Anguiano continuando así con una tradición de cuatro siglos, al descender la famosa cuesta sobre zancos de 45 centímetros durante las fiestas de Gracias, que ha sabido integrar de forma natural a la mujer y ha marcado un hito histórico tras más de 400 años de tradición masculina.

Premio Radio Rioja al Deporte, con el patrocinio de IGP Pimiento Riojano, es para Javier Zabala, que ha hecho historia al conseguir llegar, por primera vez desde hace 18 años, en la final del cuatro y medio. Cuidamos lo nuestro y ejemplos como el de Zabala seguro que dan realce a la pelota. No consiguió la Txapela, pero su hito histórico le ha valido para que este deporte autóctono, que necesita de estas gestas, coja impulso.

Premio Radio Rioja de Honor, patrocinado por Consejo Regulador-DOP Aceite de Oliva de La Rioja, es para la Asociación La Barranca, en el 50 aniversario de la democracia. Una asociación que busca la preservación de la Memoria Histórica.

Premio Embajador de La Rioja, patrocinado por Palacios Alimentación, se concede a Pablo Sáinz Villegas. Sin duda, el riojano más internacional en la actualidad. Con conciertos por todo el mundo, Pablo presume tanto de riojano que ha diseñado un festival en La Rioja para potenciar su tierra. Debutó con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, ha tocado en más de 40 países, con las mejores orquestas y es sin duda uno de los mayores referentes de la guitarra sinfónica actual. Mención especial

Además, los VI Premios Radio Rioja contarán con una mención especial para el 'bar de pueblo', por su importancia social para luchar contra la despoblación. Una mención que se entregará en esta ocasión al municipio de Viniegra de Arriba, que durante 2025 fue el municipio con menor población de La Rioja con un bar.

Los trofeos que se entregarán en la gala han sido realizados por las artesanas de 'La casa de las arañas', que se formaron en la Esdir y que han creado el galardón simbolizando las ondas de la radio y los antiguos micrófonos de este medio de comunicación.

Los VI Premios Radio Rioja cuentan con la colaboración de Laboral Kutxa, UNED La Rioja, Aresol, Eroski, Fundación Santa Justa, Ayuntamiento de Logroño, Feralco- Gestima, IGP Pimiento Riojano, Consejo - DOP Aceite de La Rioja y Palacios Alimentación.