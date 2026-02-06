El Auditorio Municipal de Logroño acogerá este viernes, 6 de febrero, el espectáculo 'Cumpliendo Sueños'

Publicado: viernes, 6 febrero 2026 18:20
LOGROÑO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal de Logroño acogerá este viernes, 6 de febrero, a las 20,00 horas el espectáculo 'Cumpliendo Sueños', el nuevo y más ambicioso show de los ilusionistas Xuso y Asier Moon, una de las propuestas de magia en directo más destacadas del panorama nacional.

Tras varias visitas a Logroño con gran éxito, Xuso regresa a la ciudad tras el éxito de La Caja, varias giras por toda España y la aclamada serie Voilà, Xuso y Asier Moon regresan a los escenarios con un montaje que va un paso más allá: un viaje mágico en el que lo imposible cobra vida. Teletransportaciones, levitaciones y grandes ilusiones se combinan con humor, emoción y una potente conexión con el público, que se convierte en parte activa del espectáculo.

'Cumpliendo Sueños' no es solo un show de magia, sino una experiencia en directo que invita a creer, a dejarse llevar y a redescubrir la ilusión desde la butaca. Un espectáculo pensado para todos los públicos, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Además, el evento cuenta con promociones especiales:

Oferta 4x3 en entradas, pensada especialmente para familias. 3 euros de descuento en la venta anticipada.

Con una puesta en escena cuidada y un ritmo que mantiene la sorpresa hasta el final, 'Cumpliendo Sueños Live' promete ser una de las citas culturales más destacadas del mes en Logroño.

