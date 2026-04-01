El Aula Medioambiental de La Grajera abre sus puertas esta Semana Santa con visitas guiadas para todos los públicos

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LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera organiza con motivo de la Semana Santa un programa especial de jornadas de puertas abiertas, que se celebrarán desde mañana jueves, 2 de abril, hasta el próximo lunes, 6 de abril.

Estas jornadas permitirán a los participantes conocer de cerca el funcionamiento del aula y del observatorio, así como descubrir las actividades lúdicas y de sensibilización ambiental que se desarrollan habitualmente en este espacio.

La actividad, que está dirigida a personas de todas las edades, se repetirá el jueves 2, viernes 3, sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de abril, en dos turnos: a las 11,15 y a las 12,30 horas. La duración del taller es de una hora y quince minutos. Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://www.giglon.com/evento/jornada-de-puertas-abiertas-logrono o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10:30 a 15:00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.