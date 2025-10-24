El Aula Medioambiental de La Grajera concluye octubre con una actividad de cuentacuentos sobre eficiencia energética

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera propone para este fin de semana una actividad de cuentacuentos dedicada a la eficiencia energética, pensada para niños y niñas a partir de 6 años. La iniciativa gratuita se desarrollará el sábado 25 y el domingo 26 de octubre, en dos turnos por día: el primero a las 11,15 horas y el segundo a las 12,30 horas. A través de relatos adaptados a la infancia, la propuesta busca acercar a los participantes conceptos básicos sobre la energía, el ahorro y la eficiencia, y fomentar hábitos sostenibles.

El objetivo final es que los niños y niñas, de forma lúdica, pequeñas medidas que contribuyen al cuidado del entorno y a la reducción del consumo energético. Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/cuenta-cuentos-sobre-la-energia-logrono, o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, además de itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.