El Aula Medioambiental de La Grajera invita este fin de semana a disfrutar de un paseo guiado por el entorno del pantano

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LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera invita este fin de semana a disfrutar de un paseo por el entorno del pantano y descubrir los distintos animales, árboles y plantas que habitan en el parque de Parque de La Grajera.

La actividad, dirigida a personas de todas las edades, tendrá lugar el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, en dos turnos: a las 11,15 y a las 12,30 horas. La duración del paseo será de una hora y quince minutos. Si las condiciones meteorológicas no permiten realizar la actividad al aire libre, esta se celebrará igualmente en el interior del aula.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://www.giglon.com/evento/paseo-por-el-entornologrono o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10:30 a 15:00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.