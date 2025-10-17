El Aula Medioambiental de La Grajera organiza un taller familiar con materiales reciclados este fin de semana

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera propone para este fin de semana un taller creativo con materiales reciclados, una actividad gratuita pensada para disfrutar en familia. Se desarrollará el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, en dos turnos por día: el primero a las 11,15 h y el segundo a las 12,30 h.

En esta actividad, los participantes aprenderán a dar una segunda vida a materiales de desecho, como botellas, envases de plástico o cartones, convirtiéndolos en objetos útiles y divertidos. Una forma amena de fomentar la creatividad, el juego y la conciencia ambiental a través del reciclaje. Se recomienda llevar materiales reciclables (como envases de plástico o hueveras) para utilizarlos durante el taller.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de Internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/construccion-con-materiales-de..., o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, además de itinerarios entretenidos en este entorno tan especial. Las actividades del mes de octubre concluirán con un cuentacuentos sobre la energía que tendrá lugar el 25 y 26 de octubre.