El Aula Medioambiental de La Grajera propone un Cuentacuentos de otoño para este fin de semana

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera propone para este fin de semana un Cuentacuentos de otoño, pensado para que los más pequeños descubran la naturaleza a través de historias ambientadas en esta estación. La actividad tendrá lugar el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre, con dos sesiones diarias: a las 11,15 horas y a las 12,30 horas. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/cuenta-cuentos-logrono, o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas. El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, además de itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.

Además, el último fin de semana de noviembre, el Aula Medioambiental dedicará su programación a la actividad 'La vida secreta del embalse de agua', una propuesta para seguir conociendo la riqueza ecológica de este entorno a través de un microscopio.