La consejera de Agricultura,, Noemí Manzanos, junto a la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida, y la presidenta de la Asociación de Cultivadores de La Rioja, Navarra y Aragón, Rebeca Lavega, presenta las XVI Jornadas del Champñon y Seta - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Autol vuelve a poner en valor el champiñón y la seta en la décimo sextas jornadas de estos productos emblemáticos para la localidad, que se desarrollarán entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre. Una iniciativa que reúne agricultura, gastronomía, promoción y turismo.

Unas jornadas consolidadas que han presentado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto a la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida, y la presidenta de la Asociación de Cultivadores de La Rioja, Navarra y Aragón, Rebeca Lavega.

La consejera ha destacado que "volverán a unir agricultura, promoción agroalimentaria, gastronomía y turismo, además de acercar el producto al consumidor y mostrar todas sus posibilidades culinarias". Ha puesto de relieve el reto fundamental que suponen acciones promocionales como estas jornadas, para "generar actividad, atraer visitantes y reforzar la imagen de nuestros productos para que se conozcan y valoren más". El Gobierno de La Rioja apoya económicamente la celebración de estas jornadas con casi 40.000 euros.

La Rioja lidera la producción de champiñón, alcanzando la mitad del volumen nacional, en un sector que genera 2.500 puestos de trabajo en la región, supone una facturación anual de 250 millones de euros y cuenta con un Plan Estratégico en vigor y una Mesa como foro de diálogo en el que participan todos los agentes implicados.

Manzanos ha recalcado que detrás de estas cifras "hay personas, familias, agricultores, empresas transformadoras y conserveras, y toda una cadena de valor que tiene una importancia extraordinaria en municipios como Autol, Pradejón y Ausejo", incidiendo en que se trata de "una actividad económica, de empleo, de oportunidades y de fijación de población en el medio rural".

En este sentido, la alcaldesa de Autol ha señalado que "nos aprovechamos del sector para celebrar una fiesta en torno a un producto muy versátil, muy accesible y que cada vez se conoce y consume más".

El objetivo de las jornadas, según Catalina Bastida, es "fomentar que todos los que nos visiten pongan el champiñón en su mesa, conozcan las múltiples recetas para cocinarlo, y que, además, disfruten de las visitas guiadas a los cultivos y de la ruta gastronómica".

PRODUCTO SALUDABLE

Por su parte, Rebeca Lavega ha agradecido el apoyo continuado de la Consejería y ha puesto en valor la firme apuesta institucional por el sector no solo por las ayudas, sino por impulsar la investigación y la formación de futuro, "a través del trabajo conjunto desarrollado con la Cátedra del Champiñón y la Universidad de La Rioja para promover proyectos de investigación que refuercen la competitividad del sector y preparen a los nuevos técnicos y profesionales que formarán parte de esta cadena de valor".

Además, Lavega ha explicado que se trata de un producto saludable, ya que "es hipocalórico porque tiene mucha cantidad de agua y es rico en proteína, es rico en fibra; la fibra al final la dietética es la que ayuda a los microorganismos, a la microbiota de ahí que no siente mal". También ha destacado que y "tiene compuestos que otros alimentos de origen vegetal, siendo una fuente muy importante para incorporar la dieta como complementario si no lo queremos usar como principal".

Finalmente, ha destacado que "tiene selenio, tiene antioxidantes y hoy en día que está tan de moda el cuidarse, el hacer deporte, yo creo que eso no se entiende sin incorporar alguna pieza de cualquier hongo en nuestra alimentación prácticamente a diario".

CATA MARIDAJE Y MERCADO ARTESANAL

La inauguración de las XVI Jornadas del Champiñón y la Seta tendrá lugar el 29 de octubre, a las 20,00 horas, en el Auditorio Municipal de la localidad durante un acto conducido por la periodista Rocío Ruiz que contará con la presencia del cocinero riojano Ventura Martínez, del restaurante Chef Nino en Calahorra y Delicatto en Logroño.

Tras la apertura oficial de la cita, se inaugurará la gran exposición de especies cultivadas en la Carpa Municipal, que incluirá muestras fotográficas, proyecciones audiovisuales, una degustación de bienvenida con vino de Bodegas Marqués de Reinosa y un estand de simulación de cultivos cedido por el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón y Seta (CTICH).

Uno de los actos centrales de las jornadas autoleñas es la Cata Maridaje Gastro- Musical: Vino, Champiñón y Seta que acogerá la Carpa Municipal el viernes 30, a las 20,00 horas y con un aforo estimado para 300 personas.

El evento contará con la presencia de Sergio Fernández y estará dirigido por el crítico gastronómico Manuel de los Ríos y la enóloga Ana Isabel Rubio, amenizado por la música en directo del grupo Diálogos.

La entrada costará 13 euros.

Otro de los atractivos de la cita es la tradicional Ruta Gastronómica por los 17 establecimientos hosteleros de Autol, donde se servirán pinchos especiales de champiñón y seta maridados con vino Tempranillo tinto o blanco de Marqués de Reinosa, por un precio de 3,50 euros.

Vecinos y visitantes también podrán acercarse de viernes a domingo el Mercado Artesanal y el Centro Joven, donde se han previsto diferentes actividades y una programación especial de 'Halloween'.

El sábado 31 de octubre la propuesta festiva combinará la parte divulgativa con la gastronomía gracias a las visitas guiadas a cultivos de Shii-take Rioja a bordo del 'Champi-Bus' y la cocina popular en directo en la calle Doctor Remón.

La oferta de la jornada se completará con las actuaciones musicales del Micelio Festival, con el grupo '2 de Copas' y DJ Samy, además de un bingo popular benéfico.

El domingo 1 de noviembre se ha programado una sesión de cocina dirigida al público infantil que organizará el Grupo Scout Monte Yerga, la exposición del Concurso de Recetas Populares y la muestra de los pinchos participantes en la Carpa Municipal.

Por último, el acto de clausura tendrá lugar a las 18,00 horas en el Auditorio Municipal con un concierto de la Banda Municipal de Autol y la entrega de premios oficiales.