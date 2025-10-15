Los autónomos de La Rioja rechazan el aumento de las cuotas en 2026, un "castigo al colectivo que sostiene este país"

"Desincentivará la creación de empresas y empleo"

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La propuesta del Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones de llevar a cabo en 2026 una nueva subida de las cuotas que pagan los autónomos ha sido rechazada de plano por los autónomos riojanos integrados en la Federación de Empresas de La Rioja (FER), un colectivo de miles de pequeños empresarios.

Los autónomos han reclamado su retirada, porque supone incrementos que pueden suponer hasta un 35%, "que castigan de forma excesiva e innecesaria a su actividad".

"Si sale adelante la medida que ha anunciado el Gobierno central, se producirá un nuevo mazazo para los autónomos, añadiendo a las excesivas cargas que ya afronta en su actividad diaria una contribución desmedida y desproporcionada", señalan.

Los autónomos, añaden, "nos encontramos cada día con una nueva medida por parte del Gobierno de la Nación que castiga a este colectivo. Hace unos días se anunció un nuevo permiso de 10 días, lo que supondrá más costes".

Con anterioridad, "se anunció el registro electrónico de la jornada cuya implantación para muchos autónomos será complicadísimo y les conllevará nuevos desembolsos de dinero".

Recuerdan que "en enero entra en vigor la facturación electrónica que está suponiendo ya más costes y una mayor complejidad burocrática, el anuncio de ahora es aplicar aumentos desproporcionados en las cuotas que abona el colectivo de autónomos". "No podemos entender este nuevo varapalo a los autónomos, en un momento tan delicado y con tantas dificultades para trabajar", remarcan.

Con todo, señalan que "no nos sorprende que el Gobierno de España realice propuestas y anuncie iniciativas prácticamente a diario que castigan a las empresas, a los emprendedores y a los autónomos, porque los hace habitualmente sin un marco de negociación, de diálogo y de escucha y conocimiento de los daños que va a producir en España a un colectivo de miles de autónomos que desarrollan su actividad en La Rioja".

Consideran que "hay otro camino más razonable: poner a los autónomos en el centro de las políticas públicas y no en la diana, el camino que debe tomar el Gobierno de España es muy distinto".

"Los autónomos -dicen- necesitan que se les disminuya la asfixiante presión fiscal que soportan; les reduzcan el insoportable papeleo y burocracia; se adapten las normativas a su realidad, porque se legisla sin tener en cuenta la realidad de este colectivo compuesto en su gran mayoría por actividades de reducido tamaño".

También "es necesario que se les reduzca los costes laborales; es decir, que la Administración les ayude a seguir creando riqueza y puestos de trabajo, y no lo que está haciendo en la actualidad que es ponerles cada día una nueva traba en su trabajo".

"Es hora de afrontar los verdaderos problemas que tiene este colectivo, como el desmedido aumento del absentismo y las bajas laborales, que se encuentran en unas cifras totalmente insoportables. Es urgente mejorar la gestión del sistema sanitario, dar un mayor protagonismo a las mutuas, así como realizar un mayor control por parte de la inspección sanitaria", aseguran.

Y finalizan apuntando que "no hace falta recordar que los autónomos son el principal motor económico y de empleo de nuestro país, y este tipo de aumentos de sus cotizaciones afectan directamente a su actividad económica, a la creación de nuevos proyectos empresariales y, en consecuencia, a la creación de empleo, porque añade inseguridad e incertidumbre".