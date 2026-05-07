'AutorIA' será un hito "cultural y turístico" que nos situará "en la estela de las grandes exposiciones de España"

Archivo - El consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor. - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, ha garantizado que la exposición 'AutorIA', que tendrá lugar en San Millán de la Cogolla a partir de septiembre de 2026, "se situará en la estela de las grandes exposiciones de España". Será un hito "cultural y turístico" que, además, permitirá a los riojanos "reencontrarse con su historia".

Pérez Pastor ha respondido así en sesión plenaria a la pregunta registrada por parte del Grupo Parlamentario Popular que quería saber sobre el alcance que cree que tendrá dicha exposición que está relacionada con el origen, los retos contemporáneos y el futuro del español.

Como ha indicado en su respuesta, 'AutorIA' es más que una exposición porque también tendrá diferentes actividades paralelas con un impacto cultural concreto que, unido a la propia muestra, "permitirá al público general y a colectivos especializados conocer mejor La Rioja, San Millán y la historia de nuestra lengua".

Por todo ello confía en que gracias a ella "actualizaremos nuestra posición como referentes en la historia de nuestro idioma y de la literatura" y "marcará un capítulo importante que se sumará al de 1977 cuando se realizó la celebración del Milenario de la Lengua o al de 1997 cuando los monasterios de Suso y Yuso, en San Millán, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad".

Además, a nivel interno, permitirá a los riojanos reencontarse con su historia pero, sobre todo, "a los emilianenses y a los habitantes del valle de la Lengua con piezas que les hablen directamente como, por ejemplo, la virgen de la Manzana", talla policromada del siglo XIII-XIV robada del Monasterio de Suso en San Millán de la Cogolla en 1963 y recuperada hace unos meses.