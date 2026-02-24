Autorizada, por 1,1 millones, la licitación del servicio del nuevo Centro de Día de Cervera que contará con 20 plazas

Archivo - Cervera del Río Alhama - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la inversión necesaria para licitar el servicio del Centro de Día autónomo para personas mayores dependientes en Cervera del Río Alhama, que contará con 20 plazas y un presupuesto base de licitación de 1.102.226,94 euros (IVA incluido).

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha explicado que con esta acción se da "un nuevo paso en el fortalecimiento de la red pública de atención a la dependencia, ampliando los recursos de proximidad en el medio rural y garantizando que las personas mayores puedan recibir atención especializada sin abandonar su entorno y manteniendo sus vínculos sociales y familiares".

El centro ofrecerá atención diurna especializada y polivalente, con funciones terapéuticas y asistenciales orientadas a mantener o mejorar la autonomía personal de las personas mayores en situación de dependencia. Asimismo, prestará apoyo y acompañamiento a sus familias y cuidadores, contribuyendo a la conciliación y al bienestar del conjunto del núcleo familiar.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con inicio previsto el 1 de junio de 2026, y posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco años. La tramitación se realizará mediante procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación, en los que primará la calidad del servicio, la formación continua de los profesionales y la incorporación de innovaciones tecnológicas y metodológicas que mejoren la atención a las personas usuarias.

FORTALECER EL SISTEMA PÚBLICO RIOJANO DE SERVICIOS SOCIALES

Esta actuación se enmarca en la estrategia global del Ejecutivo regional para fortalecer el sistema público riojano de Servicios Sociales y ampliar el parque público de plazas ante el progresivo envejecimiento de la población. En las últimas semanas, el Gobierno de La Rioja ha impulsado también la adjudicación del servicio de 119 plazas residenciales y 40 de centro de día en la Residencia de Personas Mayores 'Ciudad de Arnedo' por un importe de 7,9 millones de euros.

Asimismo, se ha formalizado la adjudicación del nuevo centro de día de Calahorra por un importe de 2,3 millones de euros, consolidando una red pública más amplia, moderna y adaptada al progresivo envejecimiento de la población.

Con el nuevo recurso de Cervera del Río Alhama, el Ejecutivo autonómico continúa consolidando una red pública más amplia, equilibrada y cohesionada, que garantiza igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios sociales, independientemente del lugar de residencia, y contribuye a fijar población y dinamizar el medio rural.