Autorizada la creación de Escuelas Infantiles de Primer Ciclo de Aldeanueva de Ebro y Entrena, con 115 nuevas plazas

Archivo - Niñas en un colegio. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LOGROÑO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha informado de la autorización de los decretos de creación de las nuevas Escuelas Infantiles de Primer Ciclo de Aldeanueva de Ebro y Entrena, ambas de titularidad municipal, que dispondrán de un total de 115 puestos escolares de 0 a 3 años, y que comenzarán a funcionar a partir del próximo curso.

Acompañado por el consejero y portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, quien ha informado de los asuntos aprobados este martes en Consejo de Gobierno, Galiana ha explicado el acuerdo de su ramo explicando que la construcción de estas nuevas escuelas infantiles "responde a las necesidades de conciliación de las familias en ambos municipios" ya que éstas "no disponen hasta la fecha de un centro de estas características en su localidad".

También alude al apoyo del Ejecutivo regional con la escolarización de 0 a 3 años, "una etapa fundamental en el desarrollo neurocognitivo de los niños, así como con el apoyo al medio rural riojano".

La creación de las dos nuevas infraestructuras se enmarca dentro del 'Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)', del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la UE- Next GenerationEU.

MÁS DE 70 PUESTOS ESCOLARES EN ALDEANUEVA

La nueva Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo 'Primeros pasos' en Aldeanueva de Ebro dispondrá de cinco unidades con un total de 74 puestos escolares de 0 a 3 años. En concreto, contará con una unidad de 0-1 años con 8 puestos escolares; dos unidades de 1-2 años con 26 puestos escolares, 13 por unidad; y dos unidades de 2-3 años con un total de 40 puestos escolares, 20 por unidad.

El nuevo centro, cuyas obras están ya concluyendo, se ubica en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, con una superficie construida de edificio de 1.067,93 metros cuadrados, y dispondrá además de una sala de usos múltiples, comedor, cocina, despacho de dirección y sala de educadores. La inversión del Gobierno regional en esta nueva infraestructura asciende a 2.689.043,29 euros.

41 EN ENTRENA

La nueva escuela de Entrena dispondrá de 41 puestos escolares Por otra parte, la nueva Escuela Infantil de primer ciclo 'Santa Ana', de Entrena, dispondrá de 41 nuevos puestos escolares distribuidos en tres unidades: una para alumnado de 0-1 años, con 8 puestos escolares; otra de 1-2 años, con 13 puestos escolares: y una tercera unidad para 2-3 años, con 20 puestos escolares. El plazo de finalización de las obras está previsto en el mes de septiembre.

El nuevo centro, que se está construyendo en una finca municipal ubicada entre la calle Escuelas y San Blas, unidas por una calle peatonal, dispondrá de tres aulas, una para cada franja de edad, así como zona de baños y aseos, cocina, comedor, vestuarios, guardacoches, despacho de dirección, porche y patio de juegos, entre otras dependencias. El proyecto prevé la posibilidad de construir una planta más en el futuro para albergar otros usos compatibles a los previstos en el centro. El presupuesto de esta obra asciende a 1.025.944,19 euros, de los que el 90% lo asume el Gobierno regional y el 10% restante el Ayuntamiento de Entrena.

RED RIOJANA

La red de Educación Infantil de Primer Ciclo en La Rioja cuenta con 24 escuelas infantiles municipales, 6 autonómicas y unos 40 centros docentes privados, cuyas familias se benefician de la gratuidad de este tramo educativo gracias al programa de ayudas Bono Infantil, para las que el Gobierno regional ha destinado este curso 11,9 millones de euros. En la actualidad, más de 3.300 niños de 0 a 3 años están matriculados en los distintos centros educativos de nuestra Comunidad.