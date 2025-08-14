Autorizadas las labores agrarias de volteo del suelo en herbáceos y barbechos para facilitar enterrado restos vegetales

LOGROÑO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, ha firmado una resolución en la que, de forma excepcional y ante una situación de temperaturas extremas y alto riesgo de incendios, se autoriza la realización de labores agrarias de volteo del suelo para la campaña 2025, con el fin de proceder al enterrado de los restos de rastrojo y cubierta vegetal presentes en parcelas, rastrojos procedentes de cultivos herbáceos de invierno y tierras de barbecho.

Con esta excepción, el Gobierno de La Rioja permite labrar el suelo con volteo, con efecto desde hoy, adelantando en 18 días el plazo marcado por las normas de condicionalidad reforzada, que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) del Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, en relación a la BCAM 6 'Cobertura mínima del suelo para evitar suelos desnudos en los periodos más sensibles' y que está establecida con carácter general el 1 de septiembre.

Los agricultores que se acojan a esta medida excepcional deben comunicar a la Dirección General de Agricultura y Ganadería las parcelas agrícolas en las que han realizado el laboreo profundo en el plazo de 15 días tras la realización de los trabajos.

Durante los últimos días se han producido varios incendios en diferentes zonas de la Comunidad Autónoma, algunos de ellos cercanos a los núcleos urbanos, con el consiguiente riesgo que entraña para la población.

En un momento en el que los rastrojos de la cosecha de cultivos herbáceos se encuentran en la superficie de las parcelas se convierten en una fuente importante de generación y propagación del fuego. En este contexto, la labor de enterrado de los restos de cosecha y cubierta vegetal de los barbechos en las parcelas agrícolas es aconsejable en estos momentos de elevado riesgo de incendios como medida preventiva en la generación y propagación de los mismos.