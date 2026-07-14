Autorizados 1,1 millones para mejorar la seguridad vial de la LR-285, entre Rincón de Soto y Alfaro

Archivo - Señal de obras en la calzada - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 1.167.581,47 euros para ejecutar las obras de refuerzo de firme de la carretera LR-285, en el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 4,300, que conecta las localidades de Rincón de Soto y Alfaro.

Como ha destacado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, el proyecto prevé la rehabilitación estructural del firme, así como la renovación y adecuación de la señalización y los elementos de balizamiento, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial de la zona.

La carretera autonómica LR-285 comienza en la carretera N-232 y comunica las comarcas de Alfaro y Cervera del Río Alhama, discurriendo por los términos municipales de Rincón de Soto, Alfaro, Grávalos y Cervera del Río Alhama.

Dicha vía, perteneciente a la Red Comarcal de la Comunidad Autónoma de La Rioja, tiene una doble funcionalidad: por un lado, facilita los desplazamientos entre los principales núcleos de población y los situados en la vecina Comunidad Foral de Navarra, y por otro, permite el acceso desde los mismos a la red de alta capacidad.

Actualmente, el tramo de la carretera LR-285, comprendido entre el enlace con la carretera N-232 y el punto kilométrico 4+300, se encuentra muy deteriorado. Su pavimento presenta roturas y deformaciones del tipo de malla gruesa y piel de cocodrilo en algunas zonas.

Por otro lado, la señalización existente, debido al tiempo transcurrido desde su colocación, ha perdido las características de retrorreflexión y demás propiedades requeridas para su correcta visibilidad, por lo que resulta necesaria su reposición.

Esta actuación incide en la estrategia de modernización y actualización de la red de carreteras que está desplegando el Gobierno de La Rioja con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la conectividad de nuestra región.