Autorizados 1,3 millones para financiar el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, ha aprobado el gasto relativo para la ejecución del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja) para 2026, por un importe de 1.340.965,30 euros, financiados por fondos europeos FEADER.

Como ha destacado el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, el PAEAS La Rioja es la hoja de ruta del Ejecutivo regional en materia de educación ambiental, surgida de un proceso participativo en el que colaboraron más de un centenar de personas procedentes de diversos sectores sociales.

En la actualidad 45 entidades están adheridas al Plan, con un total de 80 programas de educación ambiental ejecutados en 2025. Desde el equipo de educación ambiental del Gobierno de La Rioja se ofrece asesoramiento a las entidades para el desarrollo de sus proyectos e iniciativas de educación ambiental.

Bajo este marco se desarrollan proyectos para la comunidad educativa, como programas de educación ambiental y participación para adultos, así como iniciativas y proyectos educativos que buscan el acercamiento de la ciudadanía a los espacios naturales.

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS

Dentro de los proyectos dirigidos a la comunidad educativa destaca el Proyecto 'Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad' (CEHS), en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo, una iniciativa pensada para aquellos centros que desean trabajar en torno a un proyecto global que implique integrar la educación ambiental como parte de la vida cotidiana. Actualmente forman parte de esta Red 34 centros educativos con alrededor de 23.000 alumnos.

El equipo de educación ambiental del Gobierno de La Rioja, como parte del programa 'Pasea La Rioja', ofrece a todos los centros nueve paseos interpretativos escolares diferentes por nuestros espacios naturales más emblemáticos. En total, durante el curso 2025-26 se van a ofertar 81 itinerarios interpretativos para 4.860 estudiantes de 5º y 6º de primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional; así como 875 plazas de propuestas que se desarrollan en colaboración con el equipo de Agentes Forestales de la Comunidad Autónoma.

La oferta de educación ambiental para los centros incluye también la posibilidad de unirse y formar parte de la Red de Huertos Escolares Participativos Ecológicos, que se puso en marcha en 2016 y que se desarrolla en colaboración del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), y donde en este curso 2025/26 se ha batido su récord de participantes con 26 centros educativos.

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESPACIOS NATURALES

Otro de los objetivos del PAEAS La Rioja es acercar a riojanos y visitantes a los espacios naturales de nuestra región para ponerlos en valor, para lo cual en 2022 se puso en marcha el programa 'Pasea La Rioja'. Para ello se prepara a lo largo del año una amplia propuesta de actividades, con especial hincapié en los grupos familiares.

Este año, 1.900 personas han participado en los diferentes paseos interpretativos y actividades gratuitas desarrolladas por el equipo de Guías Intérpretes del Gobierno de La Rioja, desarrolladas desde abril hasta el pasado 13 de diciembre.

En el ámbito de la Reserva de la Biosfera, se suma el programa específico de 'Noches Estrelladas', que ha contado con 528 participantes, permitiendo disfrutar de la observación de los cielos del Destino Turístico Starlight y de las actividades complementarias desarrolladas, y el programa 'Rutas del Silencio', en el que han participado 121 personas para descubrir e interpretar la riqueza sonora.

PARTICIPACIÓN PARA ADULTOS

Más allá del conocimiento de los espacios naturales, el PAEAS La Rioja también reconoce que la educación ambiental en la población adulta es clave para enfrentar los problemas ambientales actuales, ya que ayuda a comprender mejor los retos del planeta y a transformar hábitos cotidianos.

El proyecto 'Descarboniza La Rioja... que no es poco" es una iniciativa que surge con el objetivo de acompañar a grupos de personas dispuestas a 'descarbonizar' sus estilos de vida para impulsar la reflexión y la acción individual y colectiva en su entorno. El total a lo largo de este año se han realizado 122 sesiones de talleres con estos grupos.