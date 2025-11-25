Autorizados 1,7 millones de euros para el servicio de atención a madres jóvenes que gestiona APIR

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha autorizado una inversión de 1,7 millones de euros para el servicio de atención a madres jóvenes que gestiona la Asociación de Promoción de la Infancia (APIR) y que cuenta con servicio residencial en La Cometa.

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha informado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de una inversión que pretende reforzar este servicio de alojamiento e intervención integral dirigido a madres jóvenes en riesgo social y mujeres gestantes.

Se trata de una inversión de 1,7 millones de euros con una duración de 5 años a partir del mes de abril de 2026 (659.000 euros en 2026, 866.000 euros en 2027 y 216.000 euros en el año 2028).

Este servicio, ha explicado, tiene la finalidad de ofrecer un entorno seguro y una intervención profesional que facilite la protección, el desarrollo personal y la autonomía de las mujeres y sus hijos e hijas.

Entre las personas beneficiarias usuarias de este servicio se encuentran mujeres jóvenes embarazadas y/o madres y padres jóvenes, incluidos los menores de edad, con domicilio en La Rioja.

También, las mujeres embarazadas con hijos e hijas en periodo de crianza en situación de desprotección o en riesgo de exclusión social; así como jóvenes, tanto hombres como mujeres, que no se encuentran en periodo de gestación pero que tienen una situación afectiva o sexual de riesgo y precisan intervención preventiva y educativa.

El objetivo que tiene este programa, ha añadido, es "contribuir mediante la información y el apoyo y el acompañamiento a transformar y reconstruir una situación social de mujeres embarazadas y madres en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que afrontan la situación de maternidad a edades tempranas".

También entre estos objetivos se encuentran aumentar los factores de protección, disminuir los de riesgo, fomentar la adecuada atención sanitaria tanto durante el embarazo como en el riesgo postnatal, adquirir destrezas y competencias para el cuidado del niño o la niña y promover una sexualidad responsable y la planificación familiar.

Durante esta año 2025, ha informado, se han realizado, dentro de este programa, 35 intervenciones individuales con veinte personas usuarias y dos intervenciones familiares.

Ha señalado que hay cuatro talleres grupales y dos de crianza y se han atendido hasta 21 madres y una joven gestante, además de tres padres y cincuenta niños y niñas.