Autorizados 2,8 millones para garantizar el suministro de reactivos del Laboratorio de Microbiología del San Pedro

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LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto relativo a la prórroga del contrato de suministro de reactivos de microbiología, serología, virología y biología molecular destinados al Laboratorio de Microbiología del Servicio de Análisis Clínico del Hospital Universitario San Pedro, por un importe total de 2.183.067,31 euros.

Esta prórroga permitirá garantizar el funcionamiento ordinario de un servicio esencial para el sistema sanitario público riojano, dado que el suministro de estos reactivos resulta imprescindible para la realización de pruebas diagnósticas y el desarrollo de la actividad asistencial en condiciones óptimas. Tal y como se recoge en el informe técnico, la demanda de pruebas ha ido aumentando en los últimos años, lo que refuerza la necesidad de mantener este contrato activo.

El periodo de prórroga se extenderá durante doce meses y el presupuesto autorizado se distribuirá en dos anualidades: 1.455.378,21 euros en 2026 y 727.689,10 euros en 2027, lo que permitirá asegurar la continuidad del suministro sin interrupciones.

La actividad del laboratorio ha registrado un crecimiento sólido en los últimos años con un incremento global del 10,2% en las determinaciones de diagnóstico biomédico, que han pasado de 10.176.702 a 11.214.507. Este avance se sustenta principalmente en el aumento de las pruebas rutinarias, que han crecido un 13,49%, y de microbiología, con un incremento del 8,54%, mientras que la actividad en urgencias se mantiene prácticamente estable, con una ligera variación del -0,93%.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO

El Gobierno de La Rioja subraya que esta inversión refleja su compromiso con el fortalecimiento del sistema sanitario público y con la mejora continua de la capacidad diagnóstica del Hospital Universitario San Pedro. En este sentido, destaca que garantizar el acceso a tecnología y recursos esenciales como los reactivos de laboratorio es clave para ofrecer una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente a todos los ciudadanos.

Asimismo, esta actuación se enmarca en la estrategia del Ejecutivo regional de reforzar los servicios asistenciales y adaptarlos a las necesidades actuales, contribuyendo a una respuesta ágil ante el incremento de la actividad diagnóstica y los retos sanitarios presentes y futuros.