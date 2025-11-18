Autorizados 5 millones para la convocatoria de ayudas dirigidas a la mejora de infraestructuras de riego

LOGROÑO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, la aprobación del gasto de 5 millones de euros destinado a financiar la convocatoria pública 2026 de ayudas para la mejora de infraestructuras de riego, dirigida a comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua de La Rioja.

Esta línea de apoyo está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y se enmarca en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, tal y como ha recordado el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez.

A través de estas ayudas, el Ejecutivo riojano respaldará inversiones orientadas a modernizar redes de riego, optimizar la eficiencia hídrica y energética, mejorar instalaciones eléctricas asociadas y avanzar en la digitalización de las infraestructuras mediante sistemas de telecontrol y monitorización. El objetivo es reforzar la sostenibilidad y la competitividad de los regadíos riojanos, garantizando un uso racional del agua y contribuyendo a la reducción de costes para los regantes.

CONCURRENCIA COMPETITIVA

La convocatoria se resolverá en régimen de concurrencia competitiva valorando criterios como el grado de modernización pendiente de cada comunidad, su localización en zonas desfavorecidas, el uso de energías renovables, la existencia de tarifas orientadas al consumo eficiente o el ahorro de agua y energía derivado de las actuaciones propuestas.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua vinculadas al regadío constituidas como corporaciones de derecho público y con ámbito de actuación dentro del territorio de La Rioja. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

La mejora y modernización de los regadíos riojanos es esencial para asegurar el ahorro de agua y la rentabilidad de las producciones agrarias riojanas. Con el fin de seguir avanzando en la mejora de la gestión del agua para el uso agrario, la Consejería de Agricultura ya ha presentado la primera fase del nuevo Plan de Regadíos que recoge cuáles son las necesidades y prioriza las actuaciones en materia de infraestructuras de riego en la comunidad.