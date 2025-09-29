El Ayuntamiento de Logroño valora como "buenas" las fiestas de San Mateo 2025, con "excelente participación"

Más de 50.000 personas celebran el disparo del cohete de San Mateo 2025 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

"Vamos a analizar ahora todo lo que se ha llevado a cabo, para buscar las mejoras pertinentes de cara al año que viene"

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño considera que las fiestas de San Mateo 2025 han sido "buenas", destacando la "excelente participación" en todos los actos del programa, desarrollados entre el cohete del día 20 y la quema de la cuba del pasado viernes 26 de septiembre.

Como ha subrayado en rueda de prensa la concejala de Festejo, Laura Lázaro, "hay que agradecer las ganas de disfrutar" de logroñeses y visitantes.

Ellos, ha asegurado, junto a peñas, casas regionales y todos los colectivos implicados han sido "motor y protagonistas" en los en torno a 300 actos incluidos en la programación, que ha destacado como "diversa" y que ha llegado "a todos los rincones de la ciudad".

Y entre las actividades, ha recalcado las 50.000 personas que llenaron la Plaza del Ayuntamiento en un cohete "sin incidentes"; la programación musical "con gran afluencia de público" -recalcando las 12.000 personas de Mikel Izal o el "completo" de Puro Relajo-; o las 50.000 personas en las tres colecciones de fuegos artificiales.

Respecto al futuro de los Sanmateos, Lázaro ha incidido en que "vamos a analizar ahora todo lo que se ha llevado a cabo, para buscar las mejoras pertinentes de cara al año que viene", con especial referencia a los hinchables y las quejas por haber sido de pago, algo por lo que ha reiterado las "disculpas" del alcalde.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))