LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha anunciado este martes una remodelación del Gobierno Local de la ciudad, en el que la responsabilidad de Festejos recae en Laura Rivas, que pasará a depender del Área de Alcaldía -con Celia Sanz al frente- y no de Promoción de la Ciudad, lo que dejará a Miguel Sáinz "concentrado más en lo político".

En una comparecencia ante los medios en la que el primer edil logroñés ha apuntado que los cambios se concentran en Sáinz, Rivas y en Laura Lázaro -pendiente de su próxima maternidad- que se responsabilizará de Educación, Infancia y Juventud, dentro de la Concejalía de Familia, de la que es titular Patricia Sáinz.

Unos cambios que Escobar ha justificado en "la necesidad de concentrar esfuerzos en nuestra tarea fundamental, que es Logroño y los logroñeses, y en encarar el final de la Legislatura con coherencia política, dando un ritmo más acelerado a algunos proyectos". Todo, ha assegurado en varias ocasiones, sobre la base de que "somos un equipo".

Ha negado, eso sí, que la salida de Promoción de la Ciudad del Área de Festejos se deba a las críticas recibidas por Miguel Sáinz tras los últimos Sanmateos. Una figura, la del edil de Promoción de la Ciudad, que el regidor municipal ha alabado como "un poderosísimo activo político" para llevar adelante temas "clave" en Comercio, Cultura y Turismo.

"No me mueve en absoluto ninguna crítica, menos de la oposición. Me mueve la ciudad, el interés de Logroño y de los logroñeses, el cumplir con los proyectos", ha insistido el alcalde, quien ha apuntado igualmente que "estamos todo el equipo volcado en el mismo proyecto que encara la parte final de la Legislatura, toca responder con la máxima responsabilidad y concentrando esfuerzos".

(HABRÁ AMPLIACIÓN))