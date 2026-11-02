Logroño aprueba Ordenanzas Fiscales 2027 entre críticas de oposición por "incumplir promesa de bajar impuestos 10%"

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Logroño, en sesión extraordinaria este lunes, ha aprobado el Proyecto de Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio de 2027, con una rebaja en el IBI -con un tipo que pasa del 0,570 al 0,565- y de los otros cuatro impuestos locales -IAE, ICIO, vehículos y plusvalías-, así como una actualización conforme al IPC del 3,6% de las tasas y precios públicos.

La aprobación del proyecto fiscal de la ciudad para el próximo ejercicio se ha dado entre las críticas prácticamente unánimes de los grupos de la oposición municipal, que ha echado en cara al Gobierno local "incumplir la promesa de bajar los impuestos un 10%" en esta Legislatura.

Como ha explicado el edil de Administración Pública, Francisco Iglesias, "son las ordenanzas fiscales del cuarto año de Legislatura", un mandato, ha afirmado "que vamos a finalizar con una ciudad en un estado mucho mejor fiscalmente al de cómo empezamos".

Así, ha incidido en que "desde el primer momento, este equipo de Gobierno creyó en que había que rebajar la carga fiscal de los ciudadanos, tenemos un plan y un objetivo, y se ha llegado al final de la Legislatura cumpliéndolo con creces".

En sus palabras, con estas normas "buscamos cinco objetivos: reducir la carga fiscal de los principales impuestos municipales; orientar los beneficios a prioridades públicas, como la vivienda; modernizar y simplificar la gestión; facilitar el pago a los ciudadanos; y garantizar la sostenibilidad de los servicios".

En el caso de los impuestos, ha comenzado reseñando que el IBI experimenta "la cuarta rebaja consecutiva", pasando del tipo del 0,570 al 0,565, "y un descenso acumulado de un 5% directo", que ha relativizado añadiendo que "con el IPC, será mucho más que una rebaja del 10%".

En el caso del impuesto de vehículos, ha cifrado en un 2% la reducción general; en el ICIO, ha apuntado a una reducción del 5% del tipo -del 3,07 al 2,92-; y, en la plusvalía, Iglesias ha subrayado el descenso del 2,5%, que "con las rebajas anteriores y el IPC, supone más de un 10% real".

También se ha referido el edil a los beneficios fiscales, centrados "en las familias y en el tejido económico e industrial", con el mantenimiento de las del IBI para más de mil familias numerosas, o el de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida -con unos 4.500 beneficiarios-, y algunas novedades en ICIO -25% de bonificación para nuevas promociones de VPO, "con cuatro ya en marcha"-, IAE o plusvalías.

Respecto a las tasas y precios públicos, Francisco Iglesias ha defendido su actualización "al IPC de julio, que era del 3,6%", recordando, por ejemplo, que "el de septiembre ya estaba en el 4,9%", por lo que ha afirmado que "es una revisión adecuada, porque los servcios municipales tienen un coste que debe tener una financiación de la menos un 70%" por esta vía, "y estamos muy cerca de llegar".

Además, ha añadido, "se busca que no graven a todo el mundo; se plantea un equilibrio entre la moderación de las tarifas, la contribución de los usuarios y, desde luego, el mantenimiento de los servicios de calidad", sumando a todo ello que "se continúa con la digitalización" de las tramitaciones "potenciando la oficina virtual".

GRUPOS.

Por parte de los Grupos Municipales, la portavoz de Podemos-IU Amaia Castro ha ironizado afirmando a Iglesias "qué bien le ha quedado, parece que están haciendo un regalo", para, después, acusar al PP de que "en estos cuatro años, han bajado los impuestos a sus amigos, a los que más tienen, mientras suben las tasas a todos los ciudadanos".

Ha recordado que su formación había presentado 33 enmiendas al proyecto "para congelar o bajar las tasas y precios públicos a la gente que más lo necesita y como marca la ley por razones sociales". Propuestas de las que, ha afeado, "no han aprobado ni una".

El portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha lamentado que "no se hayan tenido en cuenta" ninguna de sus 31 enmiendas "para aliviar la presión fiscal de las familias manteniendo los servicios", mientras que ha afeado a Iglesias que "ha reconocido la realidad: que solo ha logrado reducir el 10% en las plusvalías".

"No están aprovechando las propuestas que se les hacen para los principales problemas de los ciudadanos, como la vivienda, o para contener los costes para las familias, que cada vez pagan más en los servicios, que luego además no se corresponden, porque, por ejemplo, tienen las guarderías sin climatización", ha subrayado.

También ha recordado María Jiménez, portavoz de VOX, la presentación por su parte de 37 enmiendas "orientadas a aliviar la presión fiscal de la gente". Y pese a que tres de ellas han sido aceptadas parciamente, "no es suficiente, porque anunciaron la reducción de un 10%, que no se nota, mientras que suben las tasas y precios públicos en un 23,5% desde 2023".

De este modo, ha calculado que "una familia media, en conjunto, paga ahora 70 euros más que al inicio del mandato". Por contra, ha criticado, dirigiéndose directamente al alcalde, que "lo que no se reduce nunca es el coste de su administración, es el Gobierno más caro de la historia de Logroño". "Los logroñeses necesitan menos titulares, las cuentas claras y más dinero en su bolsillo", ha concluido.

Para el portavoz del PSOE, Iván Reinares, la aprobación hoy de estas ordenanzas es "la consumación de uno de los mayores engaños de esta etapa: la promesa de reducir un 10% los impuestos", que ha contrapuesto "a la realidad incontestable: el recibo de una familia media ha subido unos 70 euros respecto a 2023".

"Hacen -ha continuado- un truco de trileros, porque mientras bajan 7 euros el IBI, suben hasta un 68% las basuras o un 6% el agua, con una aumento en las tasas en general un 23%. En conjunto, la presión fiscal total ha subido más de un 12%". Por eso, ha criticado la existencia de "tasazos encubiertos".

Frente a ello, ha apuntado las propuestas socialistas "todas rechazadas primero, decían que por burocracia, y al final, han acabado reconociendo que por marcar líneas diferentes". "No vamos a ser cómplices de un sistema fiscal que beneficia a los más grandes y asfixia a los ciudadanos", ha finalizado.

En respuesta a los Grupos, Francisco Iglesias ha subrayado "las 11 rebajas fiscales municipales, frente a 114 subidas por el Gobierno del PSOE", a quienes ha dicho que "sus enmiendas es como si no se hubieran presentado" por problemas técnicos; al PR+, le ha acusado de "discurso populista"; a Podemos, de "ir con su ideología"; y a VOX, de "olvidar cosas que el PSOE ha impuesto, como el 'basurazo'".

Y ha concluido insistiendo en "buena gestión", con tasas "solo actualizadas con el IPC", e impuestos municipales "que se han reducido 11 veces" y con "beneficios para familias, comercios, fomentar la energía limpia y la vivienda". "Hoy, Logroño fiscalmente hablando es mejor que en 2023 gracias al PP y a este equipo de Gobierno", ha sentenciado para finalizar.

La sesión se ha completado con la votación, una a una, de las ordenanzas, que, en el caso del IBI y plusvalías, ha contado con el único 'sí' del PP. Al IAE han votado a favor 'populares' y VOX, con abstención socialista; a vehículos, han dicho 'sí' PP y VOX; y en el ICIO, se han abstenido PR+ y VOX, con el voto a favor de PP.

En el caso de las tasas, la de basuras se ha aprobado con el único apoyo de los 'populares', lo mismo que la de terrazas; y la del agua y la del alcantarillado, con la abstención de PR+ y VOX y el 'sí', del PP. Por último, a los precios públicos se les ha dado el visto bueno con el único voto a favor del PP.