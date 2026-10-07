Archivo - Campo actuales del Mundial 82 - FRF - Archivo

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La renovación "integral" del Mundial 82 "comenzará y acabará en 2027", como ha avanzado este miércoles el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que ha detallado que el presupuesto del proyecto alcanzará los 7,7 millones de euros.

Un proyecto -al que el Gobierno de La Rioja va a aportar 2 millones- que se prevé licitar "este mismo mes", como ha calculado Escobar, quien ha señalado que la intención es iniciar los trabajos "en enero de 2027" y finalizarlos "en torno a noviembre" del próximo año.

El proyecto contempla la sustitución del actual campo de hierba natural por hierba artificial "de última generación", dejando el otro campo como se encuentra actualmente -"porque ha sido remodelado hace poco"-, la construcción de un nuevo edificio central con más servicios, y dos gradas que podrán albergar hasta 2.200 espectadore sentados.

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