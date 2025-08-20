Los avisos por calor desaparecen mañana, con alertas en ocho provincias por lluvias y tormentas

Archivo - Una persona camina con un paraguas en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho provincias tendrán este jueves avisos activos por lluvias y tormentas, en una jornada en la que no esperan alertas por altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, Mallorca y Menorca tendrán avisos de nivel naranja (importante) por tormentas y precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2), mientras que en aviso amarillo por precipitaciones y tormentas también estarán Ibiza y Formentera (Islas Baleares) y Barcelona, Gerona y Tarragona (Cataluña).

Además, habrá avisos por lluvias en Guipúzcoa y Vizcaya (País Vasco), Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra) y en Cantabria (Litoral Cántabro).

La AEMET prevé para este jueves que una dana mantenga la situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a amplias zonas, sin que se descarte en puntos de litoral del sureste peninsular.

Asimismo, se espera que vayan acompañadas de tormenta y sean fuertes en litorales del nordeste de Cataluña y en especial en Baleares, con probabilidad de ser muy fuertes. Además se prevén persistentes y localmente fuertes en el entorno cantábrico oriental.

A lo largo del día irán a menos, aunque no obstante se desarrollará abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y tercio este peninsular que podría dejar algún chubasco en la Ibérica o en regiones del extremo sureste. También habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto de la Península y en Canarias, salvo en el norte de las islas de mayor relieve con cielos nubosos.

Además, se esperan probables bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y del extremo sureste peninsular; y se prevé calima alta en Canarias.

Por otra parte, las temperaturas máximas descenderán en el sureste peninsular y se esperan aumentos en el tercio oeste así como en zonas de la mitad norte del Mediterráneo, con pocos cambios en el resto. Únicamente se rebasarán los 35ºC en depresiones de Andalucía.

En cuanto a las mínimas, descenderán de forma entre ligera y moderada en el tercio este peninsular, con aumentos en el alto Ebro y pocos cambios en el resto. Asimismo, no bajarán de 20ºC en litorales mediterráneos y zonas del Guadalquivir.

Por último, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias. También será moderada, con posibilidad de algún intervalo fuerte la tramontana en Ampurdán, el viento de componente oeste en el Cantábrico y en los litorales del sur peninsular, el de norte en los litorales atlánticos gallegos y el cierzo-mistral en el Ebro y Baleares, con posibles rachas muy fuertes en el bajo Ebro. Se esperan vientos flojos de componentes norte y oeste en el resto.