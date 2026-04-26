Las ayudas de rehabilitación se ampliarán a los edificios de más de 50 años del casco urbano de Calahorra

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LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Queremos ampliar las ayudas a la rehabilitación a todos los edificios del casco urbano que tengan una antigüedad superior a los 50 años. Hasta ahora solo se subvencionan las actuaciones urbanísticas dentro del Casco Antiguo y queremos abrirla a toda la ciudad", ha anunciado la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz.

Esta es la propuesta que se debatirá en el pleno ordinario del 27 de abril: la aprobación inicial de la ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la rehabilitación y edificación en el casco histórico y la rehabilitación de edificios del resto del casco urbano que cuenten con una antigüedad superior a 50 años, según el Catastro.

Según datos de 2021 hay registrados en Calahorra casi 1.500 edificios, construidos hace más de 50 años. De los cuales 1.050 se encuentran en el Casco Antiguo y unos 440 en el ensanche de Calahorra.

"Es una propuesta que, además, de aumentar el número de beneficiarios y ampliar el ámbito de la actuación a toda la ciudad, incrementa la cuantía máxima de las ayudas, de 12.000 a 30.000 euros", ha destacado la alcaldesa.

Las subvenciones son para fomentar la renovación de los edificios residenciales en sus condiciones de seguridad, estabilidad estructural, estanqueidad, eficiencia energética y accesibilidad universal con la finalidad de mejorar el parque urbano de Calahorra, las condiciones de habitabilidad de los inmuebles y la calidad de vida de los ciudadanos.

IMPORTE DE LAS AYUDAS PARA EL CASCO URBANO

Las ayudas económicas para la rehabilitación de edificios de más de 50 años de antigüedad en el casco urbano serán del 20% (IVA excluido) e irán dirigidas a reformas de cubiertas, refuerzo estructural, renovación de carpintería exterior e interior y revestimiento, reparación de balcones, aislamientos, impermeabilizaciones, entre otras actuaciones.

La mejora de la accesibilidad en edificios construidos hace más de 50 años, tanto en el interior de la vivienda como en las zonas comunes de estos inmuebles, se subvencionará con un 50% (IVA excluido). Serán para obras como sustitución de bañera por ducha, ensanchamiento del paso de puertas, instalación de barras de apoyo en aseos, así como las que faciliten la autonomía de las personas con dificultad visual, motora, auditiva, etc.

Para acceder a este último tipo de ayudas para hacer las viviendas accesibles será necesario acreditar que al menos existe una persona empadronada con un porcentaje de discapacidad reconocida mayor o igual al 33% o con una edad superior a 65 años.

Asimismo, se concederán ayudas para la restauración de los elementos arquitectónicos singulares (75%) y para el mantenimiento y la restauración de fachadas (20%) de los inmuebles del casco urbano con una antigüedad superior a 50 años.

La modificación de la ordenanza viene motivada por el interés por conservar todo el parque urbano de Calahorra.

En este sentido, la alcaldesa ha explicado que "hasta ahora se fomentaba la renovación, rehabilitación y mejoras de la edificación del Casco Antiguo, pero se estaba discriminando al resto de edificios de edad avanzada, ubicados en otra zona de la ciudad. De esta manera, creo que hacemos justicia con todos los edificios de Calahorra, equiparándolos. Siempre hablamos de los que tengan más de 50 años".

OTRAS NOVEDADES DE LA ORDENANZA

La nueva edificación y la rehabilitación integral de edificios en el Casco Antiguo estará subvencionada con 56 euros/metros cuadrados útiles de vivienda.

Para la mejora de la accesibilidad en los inmuebles ubicados dentro del Casco Antiguo la ayuda se aumenta hasta el 50% y para reformarlo, del 20%, como en el casco urbano. Los requisitos también son los mismos.

A los propietarios o arrendatarios que quieran rehabilitar locales comerciales en planta baja, situados en esta zona emblemática de la ciudad, recibirán una subvención del 10%. Con la actual ordenanza la ayuda va del 5 al 10%.

Las obras de conservación de los elementos arquitectónicos singulares en el Casco Antiguo tendrán una ayuda del 75% y del 50% los trabajos de mantenimiento de fachadas como estucos, picados, pintura... de edificios de este barrio de Calahorra.

Todas estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de otras administraciones públicas o entes públicos o privados.

Serán a fondo perdido y se calcularán sobre el importe total de las obras realizadas, previo informe técnico municipal y la presentación de las facturas correspondientes.

La partida presupuestaria para todas estas subvenciones tanto en el Casco Antiguo como en el casco urbano en 2026 asciende a 100.000 euros.