Ayuntamiento y ADER destinan más de 84.000 euros a dinamizar el comercio calagurritano en 2026 - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Comercio, Raquel Moral, el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Luis Pérez y la presidenta y el vicepresidente de la asociación 'Calahorra, ciudad comercial', Rebeca Losantos y Jesús Santolalla, respectivamente, han dado a conocer las acciones de dinamización comercial que se desarrollarán en Calahorra durante 2026.

"La dinamización comercial no es una acción puntual, sino una apuesta estratégica para construir una ciudad más próspera y llena de vida. Este plan refuerza nuestro compromiso con los comerciantes calagurritanos y nuestra apuesta por revitalizar este sector. Para ello, contamos con la colaboración del Gobierno de La Rioja", ha valorado Raquel Moral.

Por su parte, el gerente de ADER ha subrayado que "me voy a quedar con el eslogan del plan 'Tu comercio local es vital' porque, desde luego, para el Gobierno de La Rioja el comercio minorista es una prioridad. Tiene un impacto en la calidad de vida de las personas que vivimos en los municipios Por eso, desde la Agencia seguimos apoyando al sector comercial con subvenciones para mejorar sus negocios o emprenderlos y ponemos a su disposición la mejor financiación".

Asimismo, ha asegurado que con todas estas iniciativas "Calahorra se convertirá en un centro de interés para una gran zona de influencia".

El Ayuntamiento de Calahorra ha preparado 13 actividades para apoyar al comercio calagurritano, fomentar las compras, atraer clientes a Calahorra y dinamizar el comercio local.

Las ferias de oportunidades Promostock se celebrarán del 6 al 8 de marzo, la de invierno, y los días 4, 5 y 6 de septiembre, la de verano. Las dos en el paseo del Mercadal.

La Ruleta de la Suerte también se desarrollará en dos veces durante las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, en el mes de abril, y en octubre, coincidiendo con la celebración del Día del Comercio.

De nuevo, el comercio calagurritano saldrá a la calle un sábado del mes de mayo a la calle General Gallarza, de 10,00 a 21,00 horas, y otro en octubre, de 10,00 a 20,00 horas, a la calle Bebricio. Las calles se animarán con música.

En los meses de verano las acciones de dinamización comercial continuarán con la Caja Mágica el 27 de junio, el Compra y gana durante la primera quincena de noviembre y la campaña de divulgación del comercio en las escuelas, dirigida a los alumnos de 5º de Educación Primaria de todos los centros educativos de Calahorra, en septiembre y octubre.

En diciembre se realizarán las últimas dos actividades del plan: Navidad en el Centro comercial ARCCA y la Casa de Papá Noel. En la primera, se impartirán 6 talleres para niños los días 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre.

La Casa de los Curas volverá a acoger a Papá Noel los días 23 y 24 de diciembre para saludar a todos los niños de la ciudad.

Todas estas acciones están incluidas en el Plan de dinamización del comercio local, que el Ayuntamiento de Calahorra impulsa con la colaboración de la ADER y la participación de las asociaciones de comerciantes locales.

El presupuesto para este año es de 84.095 euros, de los cuales la ADER aporta 50.000 euros.

Además, la empresa adjudicataria del contrato para la realización de las actividades de dinamización comercial 1 Bolo, 2 Bolos, 3 Bolos S.L. ha presentado como mejoras al pliego la celebración de la Feria de Bodas, Bautizos y Comuniones virtual y Halloween, que consistirá en amenizar las principales zonas comerciales de la ciudad durante la noche de Halloween.