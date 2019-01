El Ayuntamiento aplicará desde enero el RD para el incremento de un 2,25% de las retribuciones del personal municipal

Publicado 23/01/2019 13:45:48 CET

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, en su sesión de este miércoles, adecuar las retribuciones del personal municipal al Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aplicará un incremento del 2,25% con efectos de 1 de enero de 2019 a los trabajadores municipales. Un aumento que supondrá a las arcas municipales "entre 700.000 y 800.000 euros adicionales al año".

Como ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Miguel Sainz, "el incremento se aplicará tanto a las retribuciones básicas como a las complementarias respecto a las vigentes en 2018", si bien, de este aumento quedan excluidas las indemnizaciones por razón del servicio, los complementos de productividad y las prestaciones sociales.

Sainz ha recordado que "en el proyecto de Ley de Presupuestos, el anterior Gobierno de Mariano Rajoy dejó previsto este incremento de las retribuciones para el personal al servicio del sector público", pero, "al no aprobarse los presupuestos, el actual Gobierno ha mantenido esta decisión y, en este sentido, aprobó el citado Real Decreto que ayer mismo fue convalidado por el Congreso de los Diputados".

El Ayuntamiento de Logroño, en previsión de esta situación, ha trasladado la subida en la primera nómina del año. La actualización del 2,25% se aplica a las retribuciones "de todo el personal municipal, tanto funcionarios como personal eventual".

La previsión es que en julio el incremento de las retribuciones alcance el 2,75% en función de la evolución del PIB.

ACCESIBILIDAD.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato para la prestación de servicios de accesibilidad y usabilidad de la página web del Ayuntamiento de Logroño a la empresa Inclusite por un importe de 8.349 euros y un periodo de tres años.

Miguel Sainz ha señalado que el objeto de este contrato es renovar el servicio que se venía prestando para "garantizar que el mayor número de personas, independientemente de sus capacidades y de los medios técnicos que utilicen, puedan acceder a los diferentes recursos de la web municipal".

Ha recordado igualmente que "trabajamos desde 2012 para alcanzar un doble objetivo: por una parte, mantener la certificación de nivel de accesibilidad doble A, como exige la legislación; y, por otra parte, dar los pasos adecuados para hacer posible el acceso universal a los contenidos de logroño.es, para lo que se realiza el contrato que hoy se adjudica".

Entre los requisitos que cumplirá el adjudicatario figuran el respeto a la filosofía y estructura de logroño.es; permitir diferentes modalidades de navegación basadas en voz, sonidos modulados, lectores de contenido, teclados avanzados, etc; no precisar software ni hardware específicos adicionales; no suponer coste alguno para los usuarios; y ayuda en línea para el usuario.

41 PLAZAS PARA APARCAR BICIS.

Por último, el portavoz municipal ha anunciado también la implantación de 41 plazas de aparcamiento reservado para bicicletas con acceso directo desde la calzada, así como otras actuaciones, en un total de 11 ubicaciones por toda la ciudad.

Se trata, en concreto, del Centro de Salud Joaquín Elizalde (tres, entre paso de peatones y nuevo aparcamiento motos); Centro de salud Cascajos (tres junto aparcamiento de motos); CARPA, eliminación de plaza de aparcamiento de vehículo para la creación de tres plazas de aparcamiento de bicicletas.

También en el Palacio de Justicia, eliminación primera plaza de aparcamiento para vehículos en calle Fausto Elhúyar, y se incorporarán tres para bicicletas; eliminación plaza junto a paso de peatones frente a la oficina del Inem, en la calle Juan II, con la incorporación de tres aparcamientos de bicicletas; tres unidades frente a la comisaría de Policía de Villegas.

Además, se procederá al movimiento de contenedor de vidrio 4 metros para crear una zona protegida en la entrada del polideportivo municipal Titín III, con la creación de tres plazas de bicicletas; tres plazas en Santos Ascarza esquina Madre de Dios; Biblioteca Rafael Azcona, con la eEliminación de plazas de aparcamiento de la derecha de la entrada para cuatro de bicicletas.

La lista se completa frente al colegio Jesuitas, donde se desplazan contenedores y se elimina una plaza de aparcamiento, creando nuevo espacio entre motos y contenedores con cinco plazas para bicicletas; y en Jorge Vigón 8, eliminación de plaza de aparcamiento de vehículos, entre motos y acera para crear cuatro de bicicletas.